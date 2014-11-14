《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月14日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国节能 100 10 3 11/17簿记建档 光大银行 AAA 11/18 11/19 环保集团 ======================================================================================= *浙江物产集团 100 10 1 11/17簿记建档 浦发银行 AAA(中诚信)11/18 11/19
进出口行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *无锡国联 60 10 9 11/17簿记建档 建设银行 AAA 11/18 11/19 发展集团 中国银行 ======================================================================================= *五矿股份 400 30 9 11/17簿记建档 中国银行 AAA 11/19 11/20
招商银行 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *重庆机电 20 5 12 11/19簿记建档 建设银行 AA 11/20 11/21 控股集团 ======================================================================================= *中国复合 10 5 12 11/21簿记建档 北京银行 AA 11/24 11/25 材料集团 ======================================================================================= *珠海九洲 5.9 2.9 12 11/19簿记建档 光大银行 AA- 11/20 11/21 控股集团 ======================================================================================= *福建天宝 2 1 12 11/19簿记建档 招商银行 A+ 11/20 11/21 矿业集团 ======================================================================================= *新钢股份 30 15 12 11/19簿记建档 招商银行 AA 11/21 11/24 ======================================================================================= *酒泉钢铁集团 55 55 12 11/19簿记建档 建设银行 AA+ 11/21 11/24
中国银行 ======================================================================================= *上海宝钢 5 5 12 11/19簿记建档 交通银行 AA 11/20 11/21 包装股份 ======================================================================================= *天津滨海新区 100 20 12 11/19簿记建档 国开行 AAA 11/21 11/24 建设投资集团 浦发银行 ======================================================================================= 云南锡业集团 36 16 12 11/17簿记建档 中信银行 AA 11/19 11/20
建设银行 ======================================================================================= 安徽交通 10 5 12 11/17簿记建档 工商银行 AA+ 11/19 11/20 投资集团 ======================================================================================= 漳州发展 3.5 3.5 12 11/17簿记建档 招商银行 AA- 11/19 11/20 ======================================================================================= 合肥建设 40 20 12 11/17簿记建档 兴业银行 AA+ 11/18 11/19 投资控股集团 国开行 ======================================================================================= 山西杏花村 14 7 12 11/17簿记建档 交通银行 AA+ 11/18 11/19 汾酒集团 中国银行 ======================================================================================= 国信证券 82 21 3 11/17招标 招商银行 AAA 11/18 11/19
(最高发行余额) ======================================================================================= 华泰证券 121 30 3 11/17招标 中国银行 AAA 11/18 11/19 (最高发行余额，期限85天) 农业银行等 ======================================================================================= 张家港保税区 5 5 12 11/18簿记建档 民生银行 AA 11/19 11/20 金港资产经营 ======================================================================================= 上海上实集团 20 10 12 11/18簿记建档 交通银行 AAA 11/19 11/20
浦发银行 ======================================================================================= 青海投资集团 12 6 12 11/18簿记建档 光大银行 AA 11/19 11/20 ======================================================================================= 兴业证券 55 27 3 11/18招标 中信银行 AAA 11/19 11/20 (最高发行余额) 广发银行等 ======================================================================================= 兴源轮胎集团 12 6 12 11/18簿记建档 中国银行 AA- 11/20 11/21 ======================================================================================= 广西投资集团 20 10 12 11/18簿记建档 国开行 AA+ 11/19 11/20
浦发银行 ======================================================================================= 河北钢铁集团 80 20 12 11/18簿记建档 建设银行 AAA 11/19 11/20
工商银行 ======================================================================================= 中闻印务 2 1 12 11/19簿记建档 招商银行 A+ 11/21 11/24 投资集团 ======================================================================================= 张江高科 9 4 12 11/19簿记建档 浦发银行 AA+ 11/20 11/21 ======================================================================================= 龙源电力 50 50 4 11/20簿记建档 农业银行 AAA 11/24 11/25
兴业银行 ======================================================================================= 广东惠州 6 3 12 11/20簿记建档 农业银行 AA+ 11/24 11/25 平海发电厂 ======================================================================================= 巢湖城市 18 6.5 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 建设投资 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 甘肃省公路 40 10 7 11/17簿记建档 光大银行 AA+ 11/18 11/19 航空旅游投资集团 ======================================================================================= 西安高新控股 6 6 5 11/17簿记建档 交通银行 AA+ 11/18 11/19
光大银行 ======================================================================================= 招商局集团 39.6 39.6 5 11/17簿记建档 工商银行 AAA 11/18 11/19 ======================================================================================= 东方园林 15 5 3 11/17簿记建档 平安银行 AA 11/18 11/19
浦发银行 ======================================================================================= 广东建筑 7.5 3.5 3 11/17簿记建档 华夏银行 AA 11/19 11/20 工程集团 ======================================================================================= 国家电网 100 100 3 11/18簿记建档 农业银行 AAA 11/19 11/20
中国银行 ======================================================================================= 太阳纸业 4.8 4.8 3 11/18簿记建档 兴业银行 AA 11/19 11/20 ======================================================================================= 恒信金融租赁 8 4 3 11/18簿记建档 中国银行 AA 11/20 11/21 ======================================================================================= 张家港保税区 5 5 5 11/18簿记建档 民生银行 AA 11/19 11/20 金港资产经营 ======================================================================================= 中材集团 25 9 7 11/18簿记建档 北京银行 AAA 11/19 11/20 ======================================================================================= 广西水利 17 7 5 11/18簿记建档 农业银行 AA 11/20 11/21 电业集团 招商证券 ======================================================================================= 中关村 45 2.5 5 11/19簿记建档 国开行 AAA 11/20 11/21
2.5 5 中信银行
(品种二在第3年末附发行人和投资者选择权/两个品种间发行量可回拨) ======================================================================================= 大连德泰控股 22 22 5 11/19-20簿记 国开行 AA+ 11/21 11/24
兴业银行 ======================================================================================= 中国建材 60 30 3 11/19-20簿记 交通银行 AAA 11/21 11/24
光大银行 ======================================================================================= 中国化工集团 30 30 永续中票 11/20簿记建档 建设银行 AAA 11/24 11/25
(每三年重置利率) 工商银行 ======================================================================================= 佛山禅城区 10 1 3 11/20簿记建档 兴业银行 AA 11/21 11/24 城市设施开发建设 ======================================================================================= 天津中环 15 0.5 3 11/20簿记建档 建设银行 AA 11/21 11/24 电子信息集团 招商银行 ======================================================================================= 西安世园 15 8 3 11/20簿记建档 国开行 AA 11/24 11/25 投资集团 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇；审校 吴芳)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。