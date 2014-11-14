《热点透视》巴菲特向宝洁收购金霸王是互惠之举

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran/Kevin Allison 编译 张明钧

路透纽约/芝加哥11月13日 - 投资大亨巴菲特(Warren Buffett)以47亿美元收购宝洁(宝硷,P&G) 旗下的金霸王(金顶)电池可谓利大于弊。伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 这起最新收购，是用手中持有的宝洁股权进行交换。将一家可靠的消费性产品制造商股票拿来换一个正在走下坡的企业看来有些古怪，但从这起交易的结构来看，双方都做了一笔好买卖。

乍看之下，这个交易很不寻常。抛弃式电池市场每年约以3%的速度萎缩，因有越来越多的消费性产品使用充电电池。此外，宝洁今年一方面调高股利，另一方面则是开始分拆非核心业务。宝洁股价于2月触及今年低点之后，至今已经跳升16%。然而周四交易过后，巴菲特将不再持有宝洁股票。

但是电池需求不会很快就完全消失，烟雾警报器、电视遥控器、以及那些不值得汰换的旧有产品，都还将需要使用上汰换式电池。在此同时，这项业务将产生相当可观的现金流，这符合巴菲特主要投资准则之一。除此之外，在把金霸王电池交给巴菲特之前，宝洁将会向金霸王注资18亿美元现金。

伯克希尔哈撒韦支付的价格约为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的七倍，只要电池需求不会更快速萎缩，这样的估值看来就不会过高。宝洁本身的估值则几乎是上述数字的两倍。这起交易的节税作用看来特别具有吸引力。伯克希尔哈撒韦卖出庞大持股而不用缴交巨额资本利得税；伯克希尔哈撒韦持有宝洁的平均投资成本每股不到7美元，宝洁当前股价则是接近90美元。

对于宝洁而言，该公司也可以趁机出脱一项走下坡的业务，而这个业务也不甚符合着重于家用品及美容产品的策略。宝洁出脱这个事业的价格合理，同时也避开了资本利得。

这起交易之于宝洁只有一个缺点。该公司将不再是全球最佳投资大亨之一的手中持股，也将失去这位支持公司近10年的股东。看来这是宝洁执行长Alan Lafley为了公司转型所愿意付出的代价。(完) (译文审校 龚芳)