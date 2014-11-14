表格：欧元区10月HICP终值较上年同期上涨0.4%，同市场预估一致

国际油市：油价可能再次下挫，因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透布鲁塞尔11月14日 - 欧盟统计局公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期上升0.4%（预估为增长0.4%）。
欧元区 CPI 权重(‰) -----------年率------------------12个月平均---月率--
2014年 10月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
13年 14年 14年 14年 13年 14年 14年
整体 1000.0 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4p
扣除能源 891.9 1.0 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7p
扣除能源
和未加工食品 817.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7p
扣除烟草 976.1 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3p
* p为终值
(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太