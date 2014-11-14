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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 18:16 BJT

表格：欧元区10月HICP终值较上年同期上涨0.4%，同市场预估一致

路透布鲁塞尔11月14日 - 欧盟统计局公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期上升0.4%（预估为增长0.4%）。

欧元区 CPI 权重(‰) -----------年率------------------12个月平均---月率--

2014年 10月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

13年 14年 14年 14年 13年 14年 14年

整体 1000.0 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4p

扣除能源 891.9 1.0 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7p

扣除能源

和未加工食品 817.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7p

扣除烟草 976.1 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3p

* p为终值

(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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