香港个股：宏华集团向规模达50亿美元的中墨能源基金进行投资

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透香港11月14日 - 中国民营钻机及石油服务供应商--宏华集团有限公司 称，该公司计划向规模达50亿美元的中墨能源基金（SINO-MEX ENERGY FUND）进行投资，并成为合伙人。
中墨能源基金为根据卢森堡法律成立及登记之特殊有限合伙，除宏华集团之外，其他有限合伙人分别是墨西哥国家石油公司（Pemex） 之离岸子公司墨西哥石油国际（PMI）以及深圳上市公司新兴铸管 。SPF Capital Lux为普通合伙人。
基金年期为25年，目标承担总额为50亿美元，第一阶段将募集10亿美元，主要投资于由PMI推荐的业务活动，包括墨西哥能源基础设施项目、勘探及开采石油和天然气，当中包括但不限于液化天然气设施和页岩气的勘探开采。
中国国家主席习近平周四称，中国和墨西哥双方要紧扣两国发展战略契合点，制定务实管用、有针对性的行动计划，打造“一二三”合作新格局，即以金融合作为引擎，以贸易和投资合作为主线，以基础设施、能源、高技术合作为重点。
宏华表示，将透过全资附属的四川宏华石油设备认购中墨能源基金之权益，资本承担额为1.5亿美元，占基金首期募集规模约15%。
宏华主席张弭称，“将积极争取并有信心获得墨西哥国家石油公司从基金采购的不同油气钻探装备或相关设施的订单，包括陆地钻机、模组钻机，以及海洋钻井平台、海洋钻井包及海洋支援船等陆地与海工装备。”
中国进出口银行四川省分行已为宏华这次的投资项目提供了融资兴趣函，在项目具备条件后愿意考虑提供信贷支援。
该股周五早盘收跌1.38%，报1.43港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太