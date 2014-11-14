更新版 1-新债招标：中国七年续发国债高于预期，二级陷调整机构参与热情降温

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
* 七年续发国债收益率高于市场预期
* 现券二级近期调整，一级投标热情不高
* 投标倍数1.65倍，显示机构需求有限 (新增更多评论)
路透上海11月14日 - 中国财政部周五招标的七年期续发国债收益率高于此前预期。市场人士表示，近期现券二级市场有所调整，收益率小幅反弹，令机构一级参与热情较前期有所降温，致今日新债结果偏高，1.65的投标倍数亦表明需求中性偏弱。
业内人士稍早透露，财政部招标发行的280亿元人民币七年期续发国债，中标收益率为3.5468%，高于此前3.48%的市场预测均值；该期债边际中标收益率为3.6137%，投标倍数为1.65倍。
"结果高了些，感觉市场需求不好，最近因为在调整，所以(中标收益率)上来了，”华东一券商交易员表示。
上海一银行交易员亦认为，继现券市场收益率大幅下行之后，近期二级市场波动加剧，收益率有点反弹，机构交易热情较前期明显不足。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.5328%。二级市场上，本次增发标的券--剩余期限约6.95年的140024最新报价对应收益率 为3.65%/3.55%。
中国银行间债市周五早盘现券及国债期货继续调整；因前期收益率下行过快，场内止盈压力较重，10月金融数据公布前，多头观望情绪较重，若新增信贷等数据不出市场意外，短线现券或维持调整以消化前期获利。
今日新债为今年第24期 七年品种的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债招标当日，原发行的同期国债停止交易一天；招标结束至11月18日进行分销；11月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年10月23日开始计息；票面利率3.7%。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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