全球矿业：秘鲁最大铜矿商Antamina预估2014年产量减少27%

路透利马11月13日 - 秘鲁最大铜锌矿商Antamina高管周四表示，由于矿石品位降低，今年铜产量可能减少约33.6万吨，较2013年减少27%。

该公司财务副总裁Jose Carlos del Valle表示，但明年产量可能恢复，因该矿区进入新的生产阶段。

不过，明年的铜矿产量将不可能达到2013年约46.1万吨的产量水准。

Del Valle表示，Antamina的劳工持续罢工，将不会影响到当前的产量水准，而且当劳工部介入后，罢工应该会在下周结束。

Antamina在2014年前九个月的铜矿产量减少16%至27.34万吨。

必和必拓 和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)各持有Antamina 33.75%的股权。Teck Resources 持股22.5%，三菱商事 则持股10%。

Antamina矿坐落在秘鲁高原地区Ancash，秘鲁约30%的铜和20%的锌产自这里。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)