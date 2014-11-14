全球矿业：秘鲁最大铜矿商Antamina预估2014年产量减少27%

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透利马11月13日 - 秘鲁最大铜锌矿商Antamina高管周四表示，由于矿石品位降低，今年铜产量可能减少约33.6万吨，较2013年减少27%。
该公司财务副总裁Jose Carlos del Valle表示，但明年产量可能恢复，因该矿区进入新的生产阶段。
不过，明年的铜矿产量将不可能达到2013年约46.1万吨的产量水准。
Del Valle表示，Antamina的劳工持续罢工，将不会影响到当前的产量水准，而且当劳工部介入后，罢工应该会在下周结束。
Antamina在2014年前九个月的铜矿产量减少16%至27.34万吨。
必和必拓 和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)各持有Antamina 33.75%的股权。Teck Resources 持股22.5%，三菱商事 则持股10%。
Antamina矿坐落在秘鲁高原地区Ancash，秘鲁约30%的铜和20%的锌产自这里。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。