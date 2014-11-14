中国货币市场：回购利率低位震荡，新一轮IPO催升七天及14天资金需求

路透上海11月14日 - 中国银行间资金市场周五回购利率 低位震荡，七天期稍降，隔夜及14天品种则略涨；资金供需仍维持基本平衡，而新一轮新股IPO临近，催升七天及14天资金需求。

交易员并认为，新股发行或令月末资金面有时点性波动，但政策面宽松的大环境未改，流动性未来预期仍显乐观。

“还行，一早大行都在出，后来停了，不过最近日间（资金供给）都是一波一波的。”上海一银行交易员称。

她谈到，此前由于隔夜品种因低成本优势更受机构青睐，不过为了应对新股发行可能带来的压力，今日七天和14天资金需求有所升温。

中国证监会周四核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板三家、创业板三家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第六批新股批文。11家公司的发行时间集中在11月24日-27日。

昨日市场又有传言称央行拟向部分城商行提供流动性，交易员指出，该传言尚未被证实，不过不管是否属实，央行对市场呵护态度仍较为明确，若新股发行冲击较为明显，政策扶助或接踵而至。

中国央行三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5155 2.4932 +2.23

七天 3.0934 3.1390 -4.56

14天 3.4683 3.4488 +1.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3700 2.7200 +65.00

七天 3.4000 3.0000 +40.00

14天 3.9100 3.2500 +66.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5900 2.5600 +3.00

七天 3.2000 3.1700 +3.00

14天 3.4000 3.4300 -3.00

Shibor

其中:隔夜 2.4860 2.4730 +1.30

七天 3.0780 3.0730 +0.50

三个月 4.2330 4.2500 -1.70