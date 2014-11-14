中国货币市场：回购利率低位震荡，新一轮IPO催升七天及14天资金需求

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海11月14日 - 中国银行间资金市场周五回购利率 低位震荡，七天期稍降，隔夜及14天品种则略涨；资金供需仍维持基本平衡，而新一轮新股IPO临近，催升七天及14天资金需求。
交易员并认为，新股发行或令月末资金面有时点性波动，但政策面宽松的大环境未改，流动性未来预期仍显乐观。
“还行，一早大行都在出，后来停了，不过最近日间（资金供给）都是一波一波的。”上海一银行交易员称。
她谈到，此前由于隔夜品种因低成本优势更受机构青睐，不过为了应对新股发行可能带来的压力，今日七天和14天资金需求有所升温。
中国证监会周四核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板三家、创业板三家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第六批新股批文。11家公司的发行时间集中在11月24日-27日。
昨日市场又有传言称央行拟向部分城商行提供流动性，交易员指出，该传言尚未被证实，不过不管是否属实，央行对市场呵护态度仍较为明确，若新股发行冲击较为明显，政策扶助或接踵而至。
中国央行三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5155 2.4932 +2.23
七天 3.0934 3.1390 -4.56
14天 3.4683 3.4488 +1.95
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.3700 2.7200 +65.00
七天 3.4000 3.0000 +40.00
14天 3.9100 3.2500 +66.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5900 2.5600 +3.00
七天 3.2000 3.1700 +3.00
14天 3.4000 3.4300 -3.00
Shibor
其中:隔夜 2.4860 2.4730 +1.30
七天 3.0780 3.0730 +0.50
三个月 4.2330 4.2500 -1.70
----------------------------------------------------------（完） (发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。