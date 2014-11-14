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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 12:18 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在亚洲市场走弱，低见1.2451但有些许支撑

GMT0359

* 欧元/美元从早盘的1.2478跌至不久前的1.2451，欧元依旧疲弱。

* 1.2450附近有一些买盘支撑，11.18亿的大规模期权到期。

* 在1.2500上下以及1.2400上方，有更多大型期权到期。

* 在周末20国集团(G20)峰会前，许多投资人维持平仓模式。

* 美元/日圆走强，在亚洲市场普遍受到买盘支撑。

* 1.2400-1.2500核心区间可能持续至下周。(完)

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