中国债市动态：现券及国债期货继续调整，金融数据公布前止盈心态重

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透上海11月14日 - 中国银行间债市周五早盘现券及国债期货继续调整；因前期收益率下行过快，场内止盈压力较重，且10月金融数据公布在即，多头观望情绪升温，若新增信贷等数据不出市场意外，短线现券或维持调整以消化前期获利。
“这周波动太大了，每天10个点(bp)，止盈盘比较多，”上海一商业银行交易员称。
北京一商业银行交易员认为，前期收益率下行过快，尤其是中长期利率债收益率堪比2008年以来的偏低水平，暂时市场进一步做多动能消退，等候10月金融数据的公布。
“(收益率)下太快了，大家也很恐慌，可能会有个调整的过程，”她称。
路透调查的21家机构预测中值显示，中国10月新增人民币贷款预计小幅回落至6,500亿元人民币，10月末M2同比增速稳定，持平于上月12.9%的同比增速，而季节性因素和信贷需求疲弱导致10月新增人民币贷款环比小幅回落。
剩余期限约9.19年的国开债140205双边报价对应收益率 为4.09%/4.04%，上日尾盘在3.98%/3.92%。
五年期国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.77元，跌0.32元或0.33%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 黄凯)
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太