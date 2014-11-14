版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 12:18 BJT

中国债市动态：现券及国债期货继续调整，金融数据公布前止盈心态重

路透上海11月14日 - 中国银行间债市周五早盘现券及国债期货继续调整；因前期收益率下行过快，场内止盈压力较重，且10月金融数据公布在即，多头观望情绪升温，若新增信贷等数据不出市场意外，短线现券或维持调整以消化前期获利。

“这周波动太大了，每天10个点(bp)，止盈盘比较多，”上海一商业银行交易员称。

北京一商业银行交易员认为，前期收益率下行过快，尤其是中长期利率债收益率堪比2008年以来的偏低水平，暂时市场进一步做多动能消退，等候10月金融数据的公布。

“(收益率)下太快了，大家也很恐慌，可能会有个调整的过程，”她称。

路透调查的21家机构预测中值显示，中国10月新增人民币贷款预计小幅回落至6,500亿元人民币，10月末M2同比增速稳定，持平于上月12.9%的同比增速，而季节性因素和信贷需求疲弱导致10月新增人民币贷款环比小幅回落。

剩余期限约9.19年的国开债140205双边报价对应收益率 为4.09%/4.04%，上日尾盘在3.98%/3.92%。

五年期国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.77元，跌0.32元或0.33%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐