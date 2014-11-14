中国汇市：人民币早盘略跌维持窄幅震荡，亚洲货币竞贬短期影响有限

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
* 人民币早盘略贬
* 中间价继续小涨
* 亚洲货币竞贬短期影响有限
* 短期料延续窄幅震荡格局
路透北京11月14日 - 中国人民币兑美元 周五早盘高开后震荡走贬，而中间价则继续小涨。交易员反映，早盘市场交投正常，供求较为均衡，短期人民币料延续窄幅震荡的格局。
他们并称，近期多数亚洲货币处于贬值风口，长期来看可能会对人民币有一定的贬值压力，但短期影响并不明显。假设人民币对美元汇率不动，相对于其他周边货币也是在升值的。
“每天市场其实没有太多变化，正常回调。（后市）大家都觉得都是窄幅震荡，而且没有明确方向说贬或者升。”一股份行交易主管表示，短期人民币可能依然在6.10-6.15区间震荡。
本周日圆兑美元徘徊于七年低点，韩元兑美元也触及逾一年低位。
北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.1255元，上日收报6.1248元。今日人民币兑美元中间价 为6.1399元，上日中间价为6.1418元。
另一中资大行交易员表示，短期市场一两百个点子的震动属于正常波动，目前的价位较为均衡，到年底人民币也有可能会继续升值。
他并指出，近期亚洲货币贬值主要因美元指数升值带动，“人民币方面因为贸易数据大幅好于预期，相抵冲了，所以看来是个neutral的位置。”
中国国务院总理李克强称，中国今年能够实现全年7.5%左右的预期增长目标，虽然明年经济下行压力较大，但中国经济的基本面没有变，将继续保持宏观政策的连续性和稳定性，适时适度预调微调。
全球汇市，美元兑日圆向本周稍早所及的七年高点小幅回升，外界臆测日本首相安倍晋三将决定12月举行提前选举。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2650/90，上日尾盘为6.2635。
北京时间12:10，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1283/03元，上一交易日尾盘报6.1286元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太