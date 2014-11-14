中国汇市：人民币早盘略跌维持窄幅震荡，亚洲货币竞贬短期影响有限

* 人民币早盘略贬

* 中间价继续小涨

* 亚洲货币竞贬短期影响有限

* 短期料延续窄幅震荡格局

路透北京11月14日 - 中国人民币兑美元 周五早盘高开后震荡走贬，而中间价则继续小涨。交易员反映，早盘市场交投正常，供求较为均衡，短期人民币料延续窄幅震荡的格局。

他们并称，近期多数亚洲货币处于贬值风口，长期来看可能会对人民币有一定的贬值压力，但短期影响并不明显。假设人民币对美元汇率不动，相对于其他周边货币也是在升值的。

“每天市场其实没有太多变化，正常回调。（后市）大家都觉得都是窄幅震荡，而且没有明确方向说贬或者升。”一股份行交易主管表示，短期人民币可能依然在6.10-6.15区间震荡。

本周日圆兑美元徘徊于七年低点，韩元兑美元也触及逾一年低位。

北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.1255元，上日收报6.1248元。今日人民币兑美元中间价 为6.1399元，上日中间价为6.1418元。

另一中资大行交易员表示，短期市场一两百个点子的震动属于正常波动，目前的价位较为均衡，到年底人民币也有可能会继续升值。

他并指出，近期亚洲货币贬值主要因美元指数升值带动，“人民币方面因为贸易数据大幅好于预期，相抵冲了，所以看来是个neutral的位置。”

中国国务院总理李克强称，中国今年能够实现全年7.5%左右的预期增长目标，虽然明年经济下行压力较大，但中国经济的基本面没有变，将继续保持宏观政策的连续性和稳定性，适时适度预调微调。

全球汇市，美元兑日圆向本周稍早所及的七年高点小幅回升，外界臆测日本首相安倍晋三将决定12月举行提前选举。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2650/90，上日尾盘为6.2635。

北京时间12:10，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1283/03元，上一交易日尾盘报6.1286元。