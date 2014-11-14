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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 12:41 BJT

香港股市：恒指早盘基本持平，石油类股走软

路透上海11月14日 - 香港股市周五早盘基本持平，但随着美国原油期货价格下跌，石油相关类股走软。

恒生指数 微涨18.29点或0.08%，至24,038.23点；恒生国企指数 跌68.26点或0.63%，至10,732.65点。

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 较周四稍微下跌，至101.23点。

港股总交易量为357.2亿股。(完)
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