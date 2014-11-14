《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
以下为路透中文新闻为您整理的(11月10日-14日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币对美元即期 本周累计贬值近0.13%。受创历史第三高的10月贸易顺差 数据影响，中间价大幅反弹逾两百点至七个半月高位，随后几天有所回调。周内公布的其他 经济数据显示经济寻底仍未结束，人民币走势也整体偏弱。加之国际美元高位振荡，使后市 人民币走势预期继续分化，短期存在振荡走弱的可能性。 公开市场操作: --中国央行公开市场连续第五周平稳对冲操作，“14天正回购+200亿”的标配定式已延续 一个半月。央行货币政策创新工具层出不穷，令公开市场操作回归淡静，在10月宏观数据密 集公布期间，央行政策暂时仍难脱观察期。 分析人士并指出，尽管中国经济大幅下滑可能性在降低，但监管层降低融资成本仍长路 漫漫，令机构对正回购利率调降预期不减；央行三季度货币政策报告已揭开MLF(中期借贷便 利)等创新工具面纱，随着年底临近，预计“工具箱”将蓄势待发，使用频率有望逐步增强 。 债市: --银行间现券本周转向，此前空前热烈的做多热情消退，现券收益率出现明显反弹。虽然 长期来看，债市向好大趋势未改，但短期内谨慎观望情绪已在不断增加，本轮收益率调整的 幅度还有待观察。 票据: --中国票据市场当周转贴利率低位徘徊，目前转贴利率仍与资金成本接近甚至小幅倒挂， 尽管资金面尚可，信贷规模也有富余，但无利可图情况下机构收票意愿普遍淡漠；交易员预 计，若后市资金成本未出现明显降低，预计票据利率低位震荡的格局难改。 股市: --本周沪综指 累计上涨2.51%。受中港证监会宣布下周一沪港通正式开启影响，本 周初市场大涨，盘中创三年新高。但权重股上涨使A+H股估值洼地效应渐失，且消耗多方大 量资金，致后半周指数出现回调。而中小盘股票估值水平处于历史高位，估值下调压力致市 场板块间走势出现严重分化。 期市: --当周沪铜震荡温和走弱0.06%。受中国贸易数据提振，铜价周初小幅上扬，但中国宏观 经济数据显示国内消费疲弱，提升经济成长风险，拖累铜价下滑，沪铜主力合约 周 五收报47,160元。 --当周沪金震荡温和走升0.84%，但盘中一度触及两周新高。金价继续跟随美元走势而波 动，实货需求上升一度助推金价创两周新高，但受制于美国经济前景靓丽带来的美元强势以 及油价重挫，金价涨幅受到抑制。沪金主力合约 周五收报228.65元。(完) (整理 边竞/李然/李宏薇/李文科; 审校 张喜良)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。