《HOME专栏》全球铜市里那只看不见的手

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
**警讯**
中国国储局买铜，对铜价有两个重要影响。
短期而言，对于原本预期中国经济进一步降温将导致铜价下跌的人，这是一项警讯。
显然，若铜价进一步下跌，比如跌向每吨6,000美元，将会吸引国储局买进更多铜。
这并不表示铜价不会跌得更低，只不过如果真的进一步下跌，当前LME库存及价差的紧张情况恐怕会更加恶化。
未来两年，国储局会不会就这样吸走整个市场的预期供应过剩？
自从国储局去年底首次有出手迹象后，中国市场上不断有传闻，说国储局的目标是2015年年底持有约200万吨铜。
当然，我们不知道国储局原先持有的规模有多大，但现在看起来，推测国储局在2014年及2015年共买进100万吨左右，似乎是合理推论。
以多数分析师对2014-2015年合计供应过剩水准的预测，这样就有去处了。
2015年之后的预测，必然会较不明朗，但目前的普遍看法是，铜供应将开始再度趋紧，因为当前矿商吝于投资，将导致未来的可用新矿较少。
如果真是这样，届时会有足够的铜库存吗？还是只有中国国储局一家会有足够的铜库存？这会对铜价有何影响？
在当前铜价低迷的环境下，这类偏多想法或许看似言之过早，但话说回来，国储局今年活动更加积极，透露出国储局同样预期接下来市场会更加紧俏。这就是为什么国储局现在会入市。(完) (编译/审校 王颖/洪曦/蔡美珍/朱晓军/许娜)
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