《HOME专栏》全球铜市里那只看不见的手

**警讯**

中国国储局买铜，对铜价有两个重要影响。

短期而言，对于原本预期中国经济进一步降温将导致铜价下跌的人，这是一项警讯。

显然，若铜价进一步下跌，比如跌向每吨6,000美元，将会吸引国储局买进更多铜。

这并不表示铜价不会跌得更低，只不过如果真的进一步下跌，当前LME库存及价差的紧张情况恐怕会更加恶化。

未来两年，国储局会不会就这样吸走整个市场的预期供应过剩？

自从国储局去年底首次有出手迹象后，中国市场上不断有传闻，说国储局的目标是2015年年底持有约200万吨铜。

当然，我们不知道国储局原先持有的规模有多大，但现在看起来，推测国储局在2014年及2015年共买进100万吨左右，似乎是合理推论。

以多数分析师对2014-2015年合计供应过剩水准的预测，这样就有去处了。

2015年之后的预测，必然会较不明朗，但目前的普遍看法是，铜供应将开始再度趋紧，因为当前矿商吝于投资，将导致未来的可用新矿较少。

如果真是这样，届时会有足够的铜库存吗？还是只有中国国储局一家会有足够的铜库存？这会对铜价有何影响？