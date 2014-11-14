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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 13:31 BJT

澳洲股市：受银行和矿业股支撑小幅收高，但周线下滑1.7%

路透悉尼11月14日 - 澳洲股市周五小幅收高0.2%，受银行和矿业股涨势扶助，中止此前四天连跌走势；但能源股疲弱抑制整体升幅。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高11.6点至5,454.3点。但本周周线下滑1.7%，中断了此前连四周涨势。(完)
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