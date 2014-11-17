台湾货币市场：11月17日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透台北11月17日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期486.90亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)198.6亿台币： 11/18 4,355.10亿台币 11/19 2,715.50亿台币 11/20 4,018.00亿台币 11/21 1,115.50亿台币 11/24 2,097.60亿台币 11/25 969.00亿台币 11/26 854.50亿台币 11/27 3,234.00亿台币 11/28 3,589.00亿台币 12/01 2,405.00亿台币 12/02 2,552.40亿台币 12/03 2,293.00亿台币 --公债还本付息42亿台币。 11/16 94甲8期9息 6.0亿台币 11/16 96甲7期7息 9.0亿台币 11/18 93甲9期10息 10.5亿台币 11/24 88甲2期16息 16.5亿台币 --国库券到期250亿台币。 11/24：财103-3期273天国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： *--11/19：兆丰银行5亿美元金融债交割。 --11/26：财政部发行30年期103甲16期公债，暂定金额300亿台币，21日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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