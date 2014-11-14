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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 14:14 BJT

日圆汇率：日圆买权需求热络，投机客对冲押注以防反弹

路透东京11月14日 - 日圆兑美元下滑至七年低点的跌势可能还没走完，但短期之内，投资人运用期权来对冲日圆突然反弹的风险。

日本央行在10月31日扩大宽松之后，日圆兑美元 在周五已贬至116.20日圆，是2007年10月以来最低。

但在汇市期权市场反应却大不相同，日圆买权的需求比卖权更多。

风险逆转价差走阔，偏向日圆买权。

三个月期风险逆转价差 扩大至约0.3个百分点。在日本央行上月意外扩大刺激举措之后，该价差曾随即转为偏向日圆卖权。

现汇与期权市场迥异的反应显示出投机客的对冲行为，他们想押注日圆下跌，但因波动性上升，所以他们也想做好保险，防范日圆突然反弹。

“投资人买进日圆买权来对冲，并非基于认为日圆是上行趋势，”东京外汇研究机构Global-info Co主管Kaneo Ogino说。

一个月期美元/日圆隐含波动率 在11月6日一度大涨至11.3%，因交易员对冲日圆剧烈震荡走势。周五时，该波动率已回落至约约10.85%，但与8月不到5%的水平相较，已经大幅上升许多。(完)
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