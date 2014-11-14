日圆汇率：日圆买权需求热络，投机客对冲押注以防反弹

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透东京11月14日 - 日圆兑美元下滑至七年低点的跌势可能还没走完，但短期之内，投资人运用期权来对冲日圆突然反弹的风险。
日本央行在10月31日扩大宽松之后，日圆兑美元 在周五已贬至116.20日圆，是2007年10月以来最低。
但在汇市期权市场反应却大不相同，日圆买权的需求比卖权更多。
风险逆转价差走阔，偏向日圆买权。
三个月期风险逆转价差 扩大至约0.3个百分点。在日本央行上月意外扩大刺激举措之后，该价差曾随即转为偏向日圆卖权。
现汇与期权市场迥异的反应显示出投机客的对冲行为，他们想押注日圆下跌，但因波动性上升，所以他们也想做好保险，防范日圆突然反弹。
“投资人买进日圆买权来对冲，并非基于认为日圆是上行趋势，”东京外汇研究机构Global-info Co主管Kaneo Ogino说。
一个月期美元/日圆隐含波动率 在11月6日一度大涨至11.3%，因交易员对冲日圆剧烈震荡走势。周五时，该波动率已回落至约约10.85%，但与8月不到5%的水平相较，已经大幅上升许多。(完)
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太