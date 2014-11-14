港股业绩：华润创业第三季业绩转盈为亏，受零售业务拖累

路透香港11月14日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的华润创业 周五公布，其第三季度业绩转盈为亏，受整合与Tesco(乐购) 的合营拖累；首三季净利亦按年大幅倒退56%。

华创上周五已发出盈利预警，而数月前亦已预告中国Tesco需时三至五年始达收支平衡，较先前预估两至三年达至盈利的时间为长。因此市场早已消化有关消息，该股午盘中段股价升近1%，大盘恒生指数 涨0.06%。

截至9月底止第三季，华创录得净亏损7,100万港元，去年同季净利9.2亿港元。首三季净利按年倒退55.7%至8.58亿港元。

在剔除资产重做及重大出售事项之税后收益，公司第三季的基础净亏损为1.01亿港元，其中零售业务亏损占7.32亿港元，抵销了啤酒和饮品业务分别带来6.25亿港元和8,500万港元的盈利。至于食品业务季内亦由盈转亏，亏损1,900万港元。

综合华创首三季基础净利同比减少达70.4%，至5.67亿港元，其中零售业务亏损2.93亿港元，啤酒业务净利亦按年倒退5.9%至10.42亿港元。

华创表示，零售业务的首要任务是提高合资公司的经营效率，通过发挥本土优势和Tesco国际零售业务经验的协同效应，增强盈利能力，并为电商业务及全球供应链带来理想发展。

同时，为进一步提高市场份额，促进公司零售在全国的影响力，华创零售业务板块持续进行拓展新市场的网络布局，积极检讨商品结构和经营策略。

至于啤酒业务业绩倒退，主要因为今年第三季度的销售旺季，长江中下游的部份市场降雨量较多且温度较往常低，因而影响啤酒的销量。

食品业务业绩下滑，主要因为大米业务正处于发展阶段，前期投入和市场开拓费较高影响盈利能力。（完）

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