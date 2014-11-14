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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 14:04 BJT

台湾股市：近平盘作收，月底地方选举将近观望气氛转浓

路透台北11月14日 - 台湾股市周五以近平盘作收。分析师指出，月底地方选举将近，投资人退场观望气氛浓厚，今日大盘指数仅在50点内狭幅整理，成交量仍偏低。

台湾加权股价指数 收报8,982.88点，微涨0.02%。今日成交初值 为736.02亿台币，上交易日修正后为701.99亿。

“大盘就是上有压力、下有支撑，未来两周大概都是这样。”兆丰投顾不愿具名的分析师说。

他表示，再两周台湾就要进行九合一选举投票，此前台股应该会维持量缩狭幅盘整格局。不过下周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布10月政策会议纪录，是否会对处在高档的美股造成影响，犹待观察。

该分析师认为，若台股受美股回档牵连，最好不要跌破8,850点，否则反弹行情就告结束。至于下周高位顶多来到9,060点的季线关卡。

台湾将于29日进行地方公职人员选举(九合一选举)，届时将选出包括六个直辖市长等11,130位公职人员。此为台湾政治史上最大规模的地方选举，同时也具有2016年总统选举前哨战的重要意义。(完)
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