台湾股市：近平盘作收，月底地方选举将近观望气氛转浓

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透台北11月14日 - 台湾股市周五以近平盘作收。分析师指出，月底地方选举将近，投资人退场观望气氛浓厚，今日大盘指数仅在50点内狭幅整理，成交量仍偏低。
台湾加权股价指数 收报8,982.88点，微涨0.02%。今日成交初值 为736.02亿台币，上交易日修正后为701.99亿。
“大盘就是上有压力、下有支撑，未来两周大概都是这样。”兆丰投顾不愿具名的分析师说。
他表示，再两周台湾就要进行九合一选举投票，此前台股应该会维持量缩狭幅盘整格局。不过下周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布10月政策会议纪录，是否会对处在高档的美股造成影响，犹待观察。
该分析师认为，若台股受美股回档牵连，最好不要跌破8,850点，否则反弹行情就告结束。至于下周高位顶多来到9,060点的季线关卡。
台湾将于29日进行地方公职人员选举(九合一选举)，届时将选出包括六个直辖市长等11,130位公职人员。此为台湾政治史上最大规模的地方选举，同时也具有2016年总统选举前哨战的重要意义。(完)
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太