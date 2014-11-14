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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 14:29 BJT

《全球汇市》美元兑日圆刷新七年高点，日本政局形势成市场焦点

“我们认为现阶段日圆的修正可能较为有限。对于日本可能提前选举、推迟调升消费税的预期益发高涨，目前皆透过日经指数上涨对美元/日圆形成支撑，”摩根士丹利在一份报告中表示。

美元在隔夜市场跌至盘中低位115.32日圆，此前美国数据显示，上周初请失业金人数上升，但仍接近14年低位。

欧元 日内跌0.3%至1.2433美元，守在一周前触及的两年低位1.2358美元上方，但仍面临压力，因预期欧洲央行将采取更多措施提振物价，并刺激欧元区经济。

欧洲央行管委诺亚接受法国回声报访问时表示，他认为如果利率上升，或者如果欧洲经济遭受到新的冲击、影响通胀预期，那么购买公债没有问题。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2431 1.2475 -0.35 -9.56 1.3745

美元/日圆 116.21 115.73 +0.41 +10.36 105.30

欧元/日圆 144.47 144.37 +0.07 -0.18 144.73

美元/瑞郎 0.9665 0.9632 +0.34 +8.25 0.8928

英镑/美元 1.5654 1.5709 -0.35 -5.45 1.6556

美元/加元 1.1385 1.1365 +0.18 +7.20 1.0620

澳元/美元 0.8684 0.8720 -0.41 -2.57 0.8913

新西兰元/美元 0.7844 0.7879 -0.44 -4.41 0.8206

澳元/日圆 100.920 100.920 +0.00 +7.53 93.850

新西兰元/日圆 91.170 91.180 -0.01 +5.51 86.410

英镑/日圆 181.92 181.80 +0.07 +4.35 174.33

澳元/新西兰元 1.1064 1.1060 +0.04 +1.99 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 洪曦/李婷仪/杜明霞/张明钧; 审校 蔡美珍/王兴亚/戴素萍)
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