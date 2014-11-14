《全球汇市》美元兑日圆刷新七年高点，日本政局形势成市场焦点

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
“我们认为现阶段日圆的修正可能较为有限。对于日本可能提前选举、推迟调升消费税的预期益发高涨，目前皆透过日经指数上涨对美元/日圆形成支撑，”摩根士丹利在一份报告中表示。
美元在隔夜市场跌至盘中低位115.32日圆，此前美国数据显示，上周初请失业金人数上升，但仍接近14年低位。
欧元 日内跌0.3%至1.2433美元，守在一周前触及的两年低位1.2358美元上方，但仍面临压力，因预期欧洲央行将采取更多措施提振物价，并刺激欧元区经济。
欧洲央行管委诺亚接受法国回声报访问时表示，他认为如果利率上升，或者如果欧洲经济遭受到新的冲击、影响通胀预期，那么购买公债没有问题。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2431 1.2475 -0.35 -9.56 1.3745
美元/日圆 116.21 115.73 +0.41 +10.36 105.30
欧元/日圆 144.47 144.37 +0.07 -0.18 144.73
美元/瑞郎 0.9665 0.9632 +0.34 +8.25 0.8928
英镑/美元 1.5654 1.5709 -0.35 -5.45 1.6556
美元/加元 1.1385 1.1365 +0.18 +7.20 1.0620
澳元/美元 0.8684 0.8720 -0.41 -2.57 0.8913
新西兰元/美元 0.7844 0.7879 -0.44 -4.41 0.8206
澳元/日圆 100.920 100.920 +0.00 +7.53 93.850
新西兰元/日圆 91.170 91.180 -0.01 +5.51 86.410
英镑/日圆 181.92 181.80 +0.07 +4.35 174.33
澳元/新西兰元 1.1064 1.1060 +0.04 +1.99 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦/李婷仪/杜明霞/张明钧; 审校 蔡美珍/王兴亚/戴素萍)
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太