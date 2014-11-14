《中国企业债发行日程表》--11月14日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南安市贸 12 7 11/13簿记建档 *5.38% AA 11/14-11/18 中银国际证券 工农投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 即墨市城市 10 7 11/14簿记建档 上限6.00% AA 11/17-11/19 中信建投证券 旅游开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 连云港市 9 7 11/14簿记建档 *5.47% AA 11/17-11/19 华泰联合证券 交通集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 北京市基础 10 永续债 11/17簿记建档 *上限6.30% AAA 11/18-11/19 银河证券 设施投资 (每5个计息年度为一个重定价周期/发行人有续期选择权) 中信证券 ========================================================================================= 广州市第四 8 10 11/17簿记建档 *上限6.55% AA 11/18-11/20 海通证券 资源热力电厂(第3、6末每年分别还7.5%、12.5%本金/第4-5年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年还15%本金)
(广州环保投资集团及广州广日集团有限公司分别为第一、第二差额补偿人) ========================================================================================= 广东路桥 20 15 11/18簿记建档 上限5.60% AA+ 11/19-11/21 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 江苏吴中经济 20 7 11/18簿记建档 上限7.17% AA 11/19-11/21 东吴证券 技术发展总公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 重庆双桥经济 9 7 11/18簿记建档 上限7.95% AA 11/19-11/21 日信证券 技术开发区开发投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 黑龙江 9 6 11/18簿记建档 上限8.65% AA+ 11/19-11/25 江海证券 灾后重建 7 6 11/19簿记建档 上限8.64% AA+ 11/20-11/26
(第3-6年每年末偿还25%本金/东北中小企业信用再担保提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。