《中国债市每日综述》弱数据未阻收益率继续震荡上行，谨慎情绪有所增加

* 弱数据未阻收益率继续震荡上行

* 七年续发国债结果亦不理想

* IRS延续升势，国债期货继续走弱

* 债市连续调整，谨慎观望情绪增加

路透上海11月14日 - 中国银行间债市周五未脱弱势，主要利率债收益率依旧震荡上行，其中10年国开债幅度达10个基点(bp)左右。近收盘时公布的偏弱10月金融数据，对债券利好作用仅昙花一现，未能形成有效支撑。

交易员称，前期对未来货币政策的宽松预期，推动债市一路高歌猛进。现如今随着连续调整，机构的短期热情降温，谨慎情绪有所增加。

北京一基金公司交易员表示，今日现券收益率整体上行，其中以10年国开尤甚。逊于预期的数据公布后，现券收益率“瞬间下了点又上去了，看不明白。”

中国人民银行数据显示，10月新增人民币贷款5,483亿元，低于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) CNMSM2=ECI 同比增长12.6%，亦低于路透调查中值12.9%，并创出七个月来新低。

上海一银行交易员则指出，前期现券的火爆走势，已有些脱离基本面支持。因此本轮收益率反弹，尚不能确定在什么位置截止，需要继续观察。

“这波(向好)的走势，主要是对政策的预期，本来就不太靠谱，但大家都信了，追这么远，现在理智一点了。”该交易员认为。

剩余期限近10年的固息国开债140222券最新成交 在4.1150%,上日尾盘为4.0050%。

空窗多日后重启的新债也未能独善其身。财政部上午招标发行的280亿元人民币七年期续发国债，中标收益率为3.5468%，高于此前3.48%的市场预测均值；该期债边际中标收益率为3.6137%，投标倍数为1.65倍。

利率互换市场上，七天期回购基准的IRS收盘曲线 显示，一及五年品种续涨4个bp左右；中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报96.710元，较上日结算价下跌0.38元，或0.39%。成交量连续四日超过1万手，为10,820手。

**IPO催生七及14天资金需求**

银行间资金市场周五回购利率 低位震荡，七天期稍降，隔夜及14天品种略涨；资金供需仍维持基本平衡，而新一轮新股IPO临近，催生更多七天及14天资金需求。

交易员并认为，新股发行或令月末资金面有时点性波动，但政策面宽松的大环境未改，流动性未来预期仍显乐观。

“还行，一早大行都在出，后来停了，不过最近日间(资金供给)都是一波一波的。”上海一银行交易员称。

她谈到，此前由于隔夜品种因低成本优势更受机构青睐，不过为了应对新股发行可能带来的压力，今日七天和14天资金需求有所升温。

中国证监会周四核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板三家、创业板三家。这也是A股首次公开发行(IPO)再度重启后的第六批新股批文。11家公司的发行时间集中在11月24日-27日。

昨日市场又有传言称央行拟向部分城商行提供流动性，交易员指出，该传言尚未被证实，不过不管是否属实，央行对市场呵护态度仍较为明确，若新股发行冲击较为明显，政策扶助或接踵而至。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,581.76亿元，较上日的12,260.55亿元略减；其中，隔夜品种成交9,479.86亿元，上日为9,622.13亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5218 2.4932 +2.86 9,479.86

七天 3.1210 3.1390 -1.80 1,513.09

14天 3.5980 3.4488 +14.92 455.31

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0000 2.7200 -72.00 3,543.83

七天 2.8800 3.0000 -12.00 355.61

14天 3.6000 3.2500 +35.00 78.18

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5900 2.5600 +3.00 --

七天 3.2000 3.1700 +3.00 --

14天 3.4000 3.4300 -3.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4860 2.4730 +1.30 --

七天 3.0780 3.0730 +0.50 --

三个月 4.2330 4.2500 -1.70 --