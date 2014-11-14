《中国债市每日综述》弱数据未阻收益率继续震荡上行，谨慎情绪有所增加

国际油市：油价可能再次下挫，因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
* 弱数据未阻收益率继续震荡上行
* 七年续发国债结果亦不理想
* IRS延续升势，国债期货继续走弱
* 债市连续调整，谨慎观望情绪增加
路透上海11月14日 - 中国银行间债市周五未脱弱势，主要利率债收益率依旧震荡上行，其中10年国开债幅度达10个基点(bp)左右。近收盘时公布的偏弱10月金融数据，对债券利好作用仅昙花一现，未能形成有效支撑。
交易员称，前期对未来货币政策的宽松预期，推动债市一路高歌猛进。现如今随着连续调整，机构的短期热情降温，谨慎情绪有所增加。
北京一基金公司交易员表示，今日现券收益率整体上行，其中以10年国开尤甚。逊于预期的数据公布后，现券收益率“瞬间下了点又上去了，看不明白。”
中国人民银行数据显示，10月新增人民币贷款5,483亿元，低于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) CNMSM2=ECI 同比增长12.6%，亦低于路透调查中值12.9%，并创出七个月来新低。
上海一银行交易员则指出，前期现券的火爆走势，已有些脱离基本面支持。因此本轮收益率反弹，尚不能确定在什么位置截止，需要继续观察。
“这波(向好)的走势，主要是对政策的预期，本来就不太靠谱，但大家都信了，追这么远，现在理智一点了。”该交易员认为。
剩余期限近10年的固息国开债140222券最新成交 在4.1150%,上日尾盘为4.0050%。
空窗多日后重启的新债也未能独善其身。财政部上午招标发行的280亿元人民币七年期续发国债，中标收益率为3.5468%，高于此前3.48%的市场预测均值；该期债边际中标收益率为3.6137%，投标倍数为1.65倍。
利率互换市场上，七天期回购基准的IRS收盘曲线 显示，一及五年品种续涨4个bp左右；中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报96.710元，较上日结算价下跌0.38元，或0.39%。成交量连续四日超过1万手，为10,820手。
**IPO催生七及14天资金需求**
银行间资金市场周五回购利率 低位震荡，七天期稍降，隔夜及14天品种略涨；资金供需仍维持基本平衡，而新一轮新股IPO临近，催生更多七天及14天资金需求。
交易员并认为，新股发行或令月末资金面有时点性波动，但政策面宽松的大环境未改，流动性未来预期仍显乐观。
“还行，一早大行都在出，后来停了，不过最近日间(资金供给)都是一波一波的。”上海一银行交易员称。
她谈到，此前由于隔夜品种因低成本优势更受机构青睐，不过为了应对新股发行可能带来的压力，今日七天和14天资金需求有所升温。
中国证监会周四核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板三家、创业板三家。这也是A股首次公开发行(IPO)再度重启后的第六批新股批文。11家公司的发行时间集中在11月24日-27日。
昨日市场又有传言称央行拟向部分城商行提供流动性，交易员指出，该传言尚未被证实，不过不管是否属实，央行对市场呵护态度仍较为明确，若新股发行冲击较为明显，政策扶助或接踵而至。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,581.76亿元，较上日的12,260.55亿元略减；其中，隔夜品种成交9,479.86亿元，上日为9,622.13亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5218 2.4932 +2.86 9,479.86
七天 3.1210 3.1390 -1.80 1,513.09
14天 3.5980 3.4488 +14.92 455.31
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.0000 2.7200 -72.00 3,543.83
七天 2.8800 3.0000 -12.00 355.61
14天 3.6000 3.2500 +35.00 78.18
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5900 2.5600 +3.00 --
七天 3.2000 3.1700 +3.00 --
14天 3.4000 3.4300 -3.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.4860 2.4730 +1.30 --
七天 3.0780 3.0730 +0.50 --
三个月 4.2330 4.2500 -1.70 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
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* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太