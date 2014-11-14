韩国新股：三星SDS上市首日股价一度翻倍，跻身第五大企业

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透首尔11月14日 - 三星集团旗下的资讯科技(IT)服务部门三星SDS 周五上市首日，股价跳涨一倍。
三星电子董事长李健熙的三个孩子持有三星SDS 19.05%股权，然他们在规模11亿美元的首次公开发行(IPO)中并未出售股权。分析师曾表示，股票上市可以赋予持股价值，将有自由资金可以支付遗产税或增持集团公司的股票。
SDS周五开盘时市值约为260亿美元，成为韩国证交所中市值第五大的公司。由于上市首日股价劲扬，李健熙继承人的持股价值料达55亿美元，与预估的遗产税相当。
SDS上市案是韩国2010年5月以来最大宗。
SDS开盘报380,000韩元，估值为约29万亿韩元，IPO价为190,000韩元。0452GMT时，小跌至342,500韩元，但仍较IPO价上涨逾80%。
SDS最大股东为三星电子，持股比重为22.6%。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太