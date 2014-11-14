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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 14:35 BJT

韩国新股：三星SDS上市首日股价一度翻倍，跻身第五大企业

路透首尔11月14日 - 三星集团旗下的资讯科技(IT)服务部门三星SDS 周五上市首日，股价跳涨一倍。

三星电子董事长李健熙的三个孩子持有三星SDS 19.05%股权，然他们在规模11亿美元的首次公开发行(IPO)中并未出售股权。分析师曾表示，股票上市可以赋予持股价值，将有自由资金可以支付遗产税或增持集团公司的股票。

SDS周五开盘时市值约为260亿美元，成为韩国证交所中市值第五大的公司。由于上市首日股价劲扬，李健熙继承人的持股价值料达55亿美元，与预估的遗产税相当。

SDS上市案是韩国2010年5月以来最大宗。

SDS开盘报380,000韩元，估值为约29万亿韩元，IPO价为190,000韩元。0452GMT时，小跌至342,500韩元，但仍较IPO价上涨逾80%。

SDS最大股东为三星电子，持股比重为22.6%。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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