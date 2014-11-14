国际油市：布兰特原油持于78美元下方的四年低点附近，因担忧供应过剩

根据路透数据，布兰特原油价格已经连续八周下滑，为1988年有纪录以来最长的周线连跌纪录。本周迄今其价格已下跌近7%。

“11月27日OPEC会议前，市场陷入极度动荡。”法国兴业银行亚洲大宗商品研究部门主管Mark Keenan说。

0605GMT，布兰特原油期货 上涨0.10美元，至每桶77.59美元。12月合约在周四到期，结算价下跌2.46美元报77.92美元，此前曾触及2010年9月迄今最低77.83美元。

12月美国原油期货 下跌0.36美元，报每桶73.85美元，周四收低2.97美元，或近4%。

“油价在直线下跌，市场上传言OPEC不会有什么动作。”Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt说。“但是没有人论及冬季，我认为那时将是转折点。如果有几次寒流出现，人们将趁机入场和采取对冲措施。”(完)

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