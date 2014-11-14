国际油市：布兰特原油持于78美元下方的四年低点附近，因担忧供应过剩

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
根据路透数据，布兰特原油价格已经连续八周下滑，为1988年有纪录以来最长的周线连跌纪录。本周迄今其价格已下跌近7%。
“11月27日OPEC会议前，市场陷入极度动荡。”法国兴业银行亚洲大宗商品研究部门主管Mark Keenan说。
0605GMT，布兰特原油期货 上涨0.10美元，至每桶77.59美元。12月合约在周四到期，结算价下跌2.46美元报77.92美元，此前曾触及2010年9月迄今最低77.83美元。
12月美国原油期货 下跌0.36美元，报每桶73.85美元，周四收低2.97美元，或近4%。
“油价在直线下跌，市场上传言OPEC不会有什么动作。”Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt说。“但是没有人论及冬季，我认为那时将是转折点。如果有几次寒流出现，人们将趁机入场和采取对冲措施。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/洪曦; 审校 王兴亚/张涛)
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