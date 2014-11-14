日本经济：IMF欢迎日本央行的宽松举措，呼吁进行改革

路透东京11月14日 - 国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周五表示，日本央行意外放松政策的举措适当且受到欢迎，现在应该辅以更有力的结构性改革。

IMF亚太区办公室主管Odd Per Brekk在一简布会上表示，“日本央行的大规模货币宽松政策可能需要维持较长时间，”