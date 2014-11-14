日本经济：IMF欢迎日本央行的宽松举措，呼吁进行改革

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透东京11月14日 - 国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周五表示，日本央行意外放松政策的举措适当且受到欢迎，现在应该辅以更有力的结构性改革。
IMF亚太区办公室主管Odd Per Brekk在一简布会上表示，“日本央行的大规模货币宽松政策可能需要维持较长时间，”
他表示，“日本央行进一步的宽松...需要辅以更大胆且更积极的方法以促进经济成长改革，”他称，比如说解除农业管制。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。