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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 15:18 BJT

更正-日本股市：日经指数收在七年高位附近，连续第四天上涨

(因英文原文有误，内文第二段10月31日以来涨幅应为“11.7%”，非“6.6%”)

路透东京11月14日 - 日本股市周五上涨，收盘接近七年日高，在下周一的日本第三季国内生产总值(GDP)数据公布前，市场交投震荡。

日经指数 升0.6%至17,490.83点，连续第四天上涨。该股指本周累计上扬3.6%，自日本央行10月31日意外放松政策以来累计大涨11.7%。

Sekisui House 以6.2%的涨幅领涨，此前公司上调获利预估并宣布回购股票。投资者亦买入本田汽车 和佳能 等出口股。

东证股价指数 升0.8%至1,400.41点，JPX-日经400指数 升0.8%至12,790.16点。(完)
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