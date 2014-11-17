《香港报摘》--经济日报11月17日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
**头版头条**
--受惠于总额120亿元人民币国债将于本周五正式发售，加上港人每日兑两万元撤限及 沪港通效应，银行界料短期内将推高离岸价（CNH），升浪延续至年底，累升幅度可逾1%。
**其他**
--明日开始公开招股的枫叶教育，市传已获4,000万美元的基础投资者认购。枫叶将于今日起路演，市传集资额约1亿美元，由法巴及里昂负责承销。公司将于明日公开招股，目标本月28日上市。
--身在澳洲出席二十国集团（G20）峰会的财政司司长曾俊华指，各国正研究国际税务合作，打击逃税行为。 盼2018年底国际交换金融账户可实现自动资料交换。
--经过逾6年的低息环境，不少贷款因超低息而有扭曲情况，星展（香港）行政总裁庞华毅（Sebastian Paredes）称，即使明年进入加息周期，估计加息步伐亦缓慢。他又称，未来18个月仍不用忧虑该行贷款组合会恶化。
--苏黎世保险推出全新产品，以高危族类孕妇为目标，在分娩后保障则转移至婴儿。 苏黎世香港医疗保险部高级主管陈秀荷希望，该产品每年可最少完成6,000张保单。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 黄凯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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