中国股市：沪综指连续第二日收跌，权重股回调致大盘持续调整

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京11月14日 - 中国股市沪综指周五连续第二日收跌，权重股普遍回调致大盘持续调整。分析师指出，尽管新一批IPO启动但数量低于预期，对市场影响不大，但短期大盘在反复冲关后有技术调整需要，且沪港通下周一正式开闸，市场现观望气氛，后市料继续震荡。
沪综指 收报2,478.82点，跌6.79点或0.27%，该指数全周累计上涨2.51%；上证A股今日成交1,916亿元人民币，前一交易日成交2,580亿。
“大盘股我觉得就是一个估值修复，也不具备持续上涨的能力，尤其缺乏基本面支持的，像钢铁、有色，很难有一个持续上涨。“国都证券策略分析师肖世俊称，此外一些中小盘股估值比较高，调整压力较大，造成市场个股跌多涨少。
他并指出，新一批11家IPO企业中部分企业融资量较大，按以往数据测算，此轮新股申购冻结资金量将达到1.5万亿左右，申购时间较为集中将给市场短期资金面带来波动。
中国证监会周四核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板三家、创业板三家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第六批新股批文。
上证银行股指数 收跌0.44%，走势明显弱于大盘，东方电缆 收跌9.12%。
沪深300指数 收报2,581.093点，涨0.05%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,575.6点，涨0.08%，成交840,107手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
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