《香港报摘》--其他报摘重要消息11月17日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
**明报**
--亿京今年斥资约65亿港元购入荃湾杨屋道及大埔白石角两幅土地，投地总金额仅次于龙头发展商新地 ，＂出手＂超前其余四大发展商之余，两项目总投资额更高达145亿港元。
--恒地 长沙湾楼盘＂晓悦＂极速沽清首批38个单位，由嘉里建设 牵头发展的沙田九肚玖珑山昨亦首推一房户，以迎合市场对小户型的需求。发展商昨加推187个单位，并于周六开售，包括首推的一房户，折实入场费约578万港元。
**星岛日报**
--中移动 计画于月底推出应用于4G网的车联网产品，为车主提供讯息娱乐、导航、高速上网、实时车况、救援等创新和移动互联服务。
--新华社引述香港中资证券业协会永远名誉会长谢涌海指，沪港通将会为香港带来60多亿港元的印花税收入，以及120亿港元的证券佣金收入。
**苹果日报**
--天合化工 发公告反驳美联社对其平买国有资产＂阜新恒通＂的指控，谓美联社引述资讯不可靠，工商局网站资料亦过时，指辽宁天合在2007年已是私营公司。
--来自私募基金TPG的代表、李宁 副主席金珍君，即将辞去行政总裁一职，并会减少对公司的实质参与，但留任在董事局内。市场担心，李宁仍处于改革的关键时期，金珍君选择此时淡出，将为改革能否继续有效执行增添变数。(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选