《香港报摘》--其他报摘重要消息11月17日

**明报**

--亿京今年斥资约65亿港元购入荃湾杨屋道及大埔白石角两幅土地，投地总金额仅次于龙头发展商新地 ，＂出手＂超前其余四大发展商之余，两项目总投资额更高达145亿港元。

--恒地 长沙湾楼盘＂晓悦＂极速沽清首批38个单位，由嘉里建设 牵头发展的沙田九肚玖珑山昨亦首推一房户，以迎合市场对小户型的需求。发展商昨加推187个单位，并于周六开售，包括首推的一房户，折实入场费约578万港元。

**星岛日报**

--中移动 计画于月底推出应用于4G网的车联网产品，为车主提供讯息娱乐、导航、高速上网、实时车况、救援等创新和移动互联服务。

--新华社引述香港中资证券业协会永远名誉会长谢涌海指，沪港通将会为香港带来60多亿港元的印花税收入，以及120亿港元的证券佣金收入。

**苹果日报**

--天合化工 发公告反驳美联社对其平买国有资产＂阜新恒通＂的指控，谓美联社引述资讯不可靠，工商局网站资料亦过时，指辽宁天合在2007年已是私营公司。

--来自私募基金TPG的代表、李宁 副主席金珍君，即将辞去行政总裁一职，并会减少对公司的实质参与，但留任在董事局内。市场担心，李宁仍处于改革的关键时期，金珍君选择此时淡出，将为改革能否继续有效执行增添变数。(完)

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