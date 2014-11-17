《香港报摘》--信报11月17日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
**头版头条**
--恒生银行 推出黄金与人民币的挂鈎存款投资产品，相信是零售市场首只与黄金挂鈎的相关理财产品，其回报率要视乎投资者能否准确预测黄金价格走势，潜在回报最高可达年息18厘 。
**其他**
--恒大地产 昨晚宣布利用自身资金，提前偿还明年1月27日到期的13.5亿美元优先票据，创本港资本市场偿还规模纪录。
--新鸿基地产 主席兼董事总经理郭炳江日前表示，本港零售、交通及酒店业均受占领运动影响，但旗下酒店业务所受影响轻微。新地仍看好市场前景，若非发生突发事件，否则不会减慢在香港及内地的投资步伐。
--中国仁济医疗 公布，以254万港元收购茂昌眼镜52%的股权，该公司表示，将藉是次收购进军中国眼镜市场，计划在中国开设眼镜店。
--将改名为「华荣能源」变身能源股的熔盛重工 ，9月完成入股吉尔吉斯费尔干纳盆地一个油田项目，集团首席财务官王少剑表示，将通过发行认股证融资最少25.5亿港元，以应付明年的开发支出；至于投资者王平早前减持熔盛，王少剑强调，将不会影响其融资计划。
--海隆 公布，全资附属海隆香港近期成功投得涠洲二期项目，该项目为中海油 全资附属中海石油中国提供海底管道铺设服务，合同总价值为2982万美元。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 黄凯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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