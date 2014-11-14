中国票据市场：转贴利率本周低位徘徊，无利可图机构收票意愿偏淡

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透上海11月14日 - 中国票据市场本周转贴利率低位徘徊，目前转贴利率仍与资金成本接近甚至小幅倒挂，尽管资金面尚可，信贷规模也有富余，但无利可图情况下机构收票意愿普遍淡漠。
交易员指出，前半周曾有银行有短暂收票动作，转贴利率也回落至4.00%-4.10%附近，但需求现身仅为昙花一现，随后市场重归平静，利率也小幅回升，若后市资金成本未出现明显降低，预计票据利率低位震荡的格局难改。
“现在短期资金成本也要3.9%，就算（期限）错配也基本没收益，现在感觉票据没法做，”上海一银行交易员称。
他并表示，资金成本与票据利率相比下行速度相对缓慢，尽管市场需求仍存，但没有盈利空间仍令票据暂时成为“鸡肋”，目前看资金面相对平稳，政策面预期也依旧乐观，转贴利率仍难以摆脱上下两难的局面。
“现在就是需要冲（信贷）规模的时候做一点，能做到不亏就行了，”他称。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.2175/4.1372 4.3013/4.2191 4.5350/4.4550
上周五 4.2988/4.2279 4.3961/4.3328 4.6218/4.5409
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变动 -8.13bp/-9.07bp -9.48bp/-11.37bp -8.68bp/-8.59bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.1877%，上周五为4.2493%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太