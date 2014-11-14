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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 14:41 BJT

中国票据市场：转贴利率本周低位徘徊，无利可图机构收票意愿偏淡

路透上海11月14日 - 中国票据市场本周转贴利率低位徘徊，目前转贴利率仍与资金成本接近甚至小幅倒挂，尽管资金面尚可，信贷规模也有富余，但无利可图情况下机构收票意愿普遍淡漠。

交易员指出，前半周曾有银行有短暂收票动作，转贴利率也回落至4.00%-4.10%附近，但需求现身仅为昙花一现，随后市场重归平静，利率也小幅回升，若后市资金成本未出现明显降低，预计票据利率低位震荡的格局难改。

“现在短期资金成本也要3.9%，就算（期限）错配也基本没收益，现在感觉票据没法做，”上海一银行交易员称。

他并表示，资金成本与票据利率相比下行速度相对缓慢，尽管市场需求仍存，但没有盈利空间仍令票据暂时成为“鸡肋”，目前看资金面相对平稳，政策面预期也依旧乐观，转贴利率仍难以摆脱上下两难的局面。

“现在就是需要冲（信贷）规模的时候做一点，能做到不亏就行了，”他称。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.2175/4.1372 4.3013/4.2191 4.5350/4.4550

上周五 4.2988/4.2279 4.3961/4.3328 4.6218/4.5409

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变动 -8.13bp/-9.07bp -9.48bp/-11.37bp -8.68bp/-8.59bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.1877%，上周五为4.2493%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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