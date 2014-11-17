港报财经评论：大市成交趋活，利港交所惠理--经济日报11月15日

大市成交趋活，利港交所惠理/林瑞芬

下周沪港通正式通车后，两地股市联动性更强，应有一番憧憬。恒指昨微涨0.3%至24,087，国指则跌0.4%至10,761；大市成交额726亿港元。技术上，恒指反覆冲试24,000至24,200阻力区，一旦确认突破，上望目标25,000，而支持在23,500。国指短期守稳10,500，向上挑战中期阻力近11,400势仍强。

期望中、港股市联通，激活成交。事实上，本周港股的平均交投金额为838亿港元左右，买卖活跃不少。若相信北水还可以激活港股一段时间，建议可考虑惠理集团 ，相信这类资产管理公司，如港交所 或券商股一样，可受惠于资金流更顺更多的元素。惠理在中国、台湾和香港均设有持牌基金公司，主营业务为管理公募和私募资金。据申银万国最近报告分析，在惠理的所有证监会认可的自有品牌的基金产品中，有六种产品除管理费外还会收取基金表现费——即根据基金表现收取相应费用，基金表现愈好，收取的费用愈高。根据其现有的资产管理规模和资产净值，预计公司可于2014年实现3.17亿港元的基金表现费收入，而投资回报率保守估计达到10%；若乐观估计，则达16%，往绩事实上也曾达到。据统计，自2009年，公司的平均年回报率就已达到17.4%。

截至今年第三季，惠理资产管理规模已经达到114亿美元。假设惠理在新产品和扩大发行新的市场的推动下，申银预计其2014至2015年的资产管理规模分别为120.1亿美元及144.4亿美元，对应同比增速为15.1%和19.6%。管理费用也呈相近的增长幅度，惠理的管理费收入将可望由2013年度的6.04亿港元，增加至2015年度的7.71港亿港元。基金表现费有机会于2015年作强劲反弹，至3.75亿港元，按年增加18.2%，而虽然工资和奖金的发放波动，但分销成本相对稳定下，总计惠理基金净利润按年增长70%至6.53亿港元，2015年度则按年预计增长15.5%至7.54亿港元；2014年及2015年的每股盈利将分别为0.37港元及0.43港元，目标价为6.67港元。该股5.5港元为短期关键支持位，可视为止蚀位参考，昨收报5.94港元，目标上望先试6.5港元。回说港交所，自4月公布沪港通以来，就有跟进，自130港元起步后，阻力位连番突破，破150港元为中期利好讯号强烈，长方形目标价至少至200港元，现价186.4港元，已经好接近，这是否终点，则实在难以算准了！(B06)

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油价跌人币升，航空股再爬升/余少文

大市继续待变，但油价下跌，人民币回升，对于航空股而言是“双喜临门”，尤其第三季业绩显着造好，航空业可以再飞翔。中国内地股市昨日偏软，国企指数全日跌39点收报10,761点，成交额145亿港元，仍有33%主板H股逆市上升；而红筹指数则升26点或0.6%，收报4,438点，成交额51亿港元。国指连跌两周，亦受制20周线，反映指数升至现水平后，沽压增加。但见10周、20周和50周平均线在10,364点至10,716点区间汇聚，中期又是一个待变格局，但关键仍然是250周平均线，因为指数去年底和今年9月曾升越这线，可惜该线在三周内都得而复失，故指数至少要升越这线及企稳，后市才能确认结束调整。

虽然10月金融数据都差过预期，反映中国继续收紧流动性，但仍预期A股步入牛市，不妨在上落市况中留意业绩复苏的行业的股份，除了早前提及的航运和钢铁股，不能忽略航空股。其实，不止看好中国内地股市，还有瑞银亦撑A股，其近日一份报告指小型股会面对熊市，但大型股则会出现小牛市，并预期沪深300指数明年可见3,000点，以其昨日收市价计算，仍有16%潜在上升空间。瑞银指资金流入和居民改变资产配置，是股价上升的动力，但大型股和小型股虽可同时见历史高位，惟小型股明年首季公布的14年业绩可能令人失望，股价最后下挫。该行看好多只沪市A股，包括平安保险、贵州茅台、华海药业、青岛海尔、上海集团、用友软件、正泰电器等。若然投资者有意参与A股买卖，不妨作为参考。

由于A股应该可以愈来愈好景，认为目前的上落市又或出现跌市，都会是低吸机会，尤其电力股的表现令憧憬周期股由衰转盛的投资机会，航空股会是另一选择。东方航空 、中国国航 和南方航空 合计盈亏表现，由去年第四季开始蚀钱，连蚀三季后，该三只航空股今年第三季终于齐齐获利，虽然合计盈利只有70亿人民币，不及去年同期的79亿人民币，但总算初步摆脱连季亏损的走势。(B05)

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