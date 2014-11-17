港报财经评论：南北水激浪，配额供求势失衡--信报11月17日

南北水激浪，配额供求势失衡/习广思

“沪股通”今天开通，上周五晚恒指夜期率先炒起，市场预期未来几日“沪股通”的两地每天配额将日日清仓，“港股通”每天成交配额为105亿人民币，“沪股通”为130亿人民币，派完即止，这样很易造成供不应求的心态，吸引市场资金追货。上周五在纽约上市的腾讯 ，其ADR折合每股134.7港元，已升破之前的新高134港元，这波资金市可以来得很疯狂，投资者不跟入，也不宜逆水行舟造淡。

周末老习与中资行老友吹水，他们对“沪港通”的成交十分乐观，认为每天配额将日日清仓，就算老习话A股值得投资的股份不多，老友却说，不少对冲基金过往都因没有QFII配额而无法循正途买A股，今次可昂然进入A股市场，有不少人都颇为兴奋。此外，中国内地就买股票的税务问题肯作出让步，明年A股加入MSCI环球指数的机会大增，很多基金都要趁未入指数前增持，所以他们不担心南水不向北流。恒指今天开市，突破阻力24,100点应无悬念，相信看好的投资者会趁机再挟上一点，而大价股会好过小型股，炒AH股价差要留意，不少价差股基本因素差，中国内地成交不多，就算香港股价廉宜些，也未必有北水下来炒。简单点，买盈富 及国企ETF ，乘着升市走一转，较进取的买期指算了吧，这种资金市，策略最重要简单直接。

今次“沪股通”开通，以撤销2万人民币兑换上限，对香港金融界是大好消息。中港资金增加流通，生意必定增加。不过，“沪港通”暂时有其局限，不论金额及可投资的对象都未完全开放，中国内地投资者识玩和想打世界波的，不是开“沪港通”户口，而是来港开投资账户，把资金在全世界市场调动，哪里有钱赚就去哪里。由日本、东南亚以至伦敦、纽约股市，商品可到伦敦金属交易所与芝加哥交易所买卖，在不同市场与不同资产类别间游走。不过，本地甚至是中资券商，在国际市场的业务据点甚少，要“食这条水”还要下很多工夫。(B02)

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欧罗反弹看1.2982/苏子

欧罗区目前的经济仍然十分疲弱，并且正面对通缩的威胁，这反映欧罗区内部信贷需求严重不足，并因此令到不少欧洲银行被迫增加向海外借贷，结果令欧罗成为市场上一只重要的融资货币。目前不少长线投资者均看淡欧罗的大方向，已有美资投行因而预期，到明年结束时，欧罗兑美元将从目前的1.25美元水平，大幅下跌至1.12美元水平；换言之，即仍有1,300点子或超逾一成的下跌空间！

欧罗可说是继日圆后最多人看淡的货币，但其作为融资货币的角色身份，极易成为市场大户挟淡仓的最佳目标。不要忘记，汇市是以零和游戏的模式运作，即市场上赢家所取得的利润，只不过是从输家的口袋中猎取过来。因此，目前炒汇者最重要，是在适当的时候见好即收，不要人云亦云，以免因大户突然大挟仓。明年底欧罗兑美元即使真的可以跌至1.12美元目标，但汇价不会直线下跌的，期间大幅反弹至1.30美元至1.32美元阻力区后（即反弹约5%），才再重拾中长期跌浪的可能性绝对不容抹煞。但此反弹幅度，相信已足以叫那些使用较高杠杆，例如20倍杠杆的汇市投资者损失惨重。

目前就连那些不懂汇市的散户投资者也相信欧罗后市易跌难升，而美资投行亦已配合散户投资者的悲观情绪，发表评论报告对欧罗落井下石，令人担心短期内汇价将出现一个似模似样的大型反弹市，迫使大量实力不足的欧罗不看好的投资者回补空仓。上周五欧罗兑美元以锤头利好形态升破10天平均线阻力，以及本月10日的1.2509美元高位阻力收市，若今日汇价可以承接此利好讯号进一步突破20天平均线阻力收市，配合日线MACD已呈现底背驰利好讯号，日线CCI指标亦升至负100阻力以上，反映汇价以单边市再跌的机会大降来看，相信欧罗兑美元已见了短期重要底部，短线可望反弹至今年跌幅38.2%的1.2982。(B08)

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