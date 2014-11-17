港报社评：学联与民为敌，岂能代表港人？--文汇报11月17日

学联秘书长周永康、常委罗冠聪、常务秘书锺耀华上周六「闯京」，他们的回乡证被内地有关部门注销，航空公司因「未持有有效证件」而拒绝接载，只得灰头土脸地折返。学民思潮召集人黄之锋昨日在城市论坛竟声称，特区政府不清晰交代学联三人回乡证遭注销原因，是和香港人为敌云云。事实上，香港的主流民意反对「占中」，七成的市民要求占领者尽快撤离，学联却一意孤行，坚持非法占领行动，与民为敌，学联根本不能代表港人。

包括特区政府在内的各方面，都一直耐心劝喻学联撤离马路，尽快回复社会秩序。法院也多次发出禁制令，要求占领人士离去。学联依然一意孤行，坚持不撤离，罔顾法治秩序。明明是学联与民为敌，黄之锋却倒打一耙，声称特区政府与香港人为敌，颠倒是非莫此为甚。

学联根本不能代表港人。香港市民普遍反对「占中」，要求占领者全面撤离。学联坚持不撤离，悖逆主流民意，有何资格代表港人？学联声称上京会见中央官员就政改反映民情和表达意见，其醉翁之意在于惹是生非，意图制造可能被遣返或被捕的煽情场面，造成中央拒绝听香港学生诉求的假象，企图藉此延续「占中」残局，这完全是痴心妄想，注定失败。

学联已陷入空前孤立的境地，不但被广大市民唾弃，连一些反对派的温和人士亦不认同学联的做法。学联坚持与民为敌拒绝撤离，难逃被依法清场的结局。 (A06)

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