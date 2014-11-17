港报社评：中华强势复兴，要以俄为监--星岛日报11月17日

刚完结的二十国集团峰会，俄罗斯总统普京因为乌克兰问题，备受西方大国排挤，败兴提早回国。中国则得到压倒性支持，成为两年后峰会的主办国。两个寻求复兴的大国所受待遇，荣辱互见。

今次会议在澳洲布里斯班举行，普京注定要踏足一块不大欢迎他的国土，四个月前在乌克兰上空疑遭亲俄武装分子击落的马来西亚航空公司客机，近300位罹难者中，就有38名澳洲人。由接机到领袖大合照安排，澳洲都待慢普京，而欧美多国领袖毫不客气当面向普京表达不满，还威胁加强制裁。

面对北约东扩和欧盟势力伸展到与俄罗斯接壤国家，普京不惜支援当地亲俄势力搞武装抗争。西方指俄罗斯侵犯乌克兰主权和领土完整，要抵制＂新沙皇＂军事和领土扩张的野心，一场新的冷战蓄势待发。

中国国家主席习近平，同样怀有国家复兴的梦想，中国展现的实力增长，比俄罗斯有过之而无不及，却没有受到＂围剿＂，原因是强调和平发展和互惠互利的国际关系，不容外国有藉口和能量制裁中国。

继上星期成功主办亚太经济合作组织峰会后，中国昨日又获澳洲点名为两年后的二十国集团峰会主办国，原因是澳洲广泛谘询各成员国后，发现中国获得压倒性支持。

中国近来提出调拨80,000亿美元，在亚太区建设丝绸之路经济带和廿一世纪海上丝绸之路，欢迎周边国家＂搭便车＂，早前又主导设立亚洲基础设施投资银行和金砖五国开发银行。中国在奥巴马访华期间就气候变化问题达成协议，中国同意到2030年为排放温室气体量封顶。种种举措，显示中国愿意做一个在经济和其他方面都对全球负责任的国家，而在过程中要增加在全球事务中的话语权。

这难免招来美国等既得利益者的顾忌。美国有传媒把习近平形容为＂习皇帝＂，与形容普京为＂新沙皇＂一样，值得当事人警惕。中国须不让东海和南海的领土和领海争议爆发成大规模武力冲突，以达到2030年成为中等发达国家的目标。(A04)

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