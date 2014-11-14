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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 15:07 BJT

更新版 1-全球经济：OECD认为G20促增长计划将使全球经济增长超越2%目标

OECD和G20都在努力遏制避税行为，这是此次领导人峰会的一个主要目标。

来自51个国家的财长和税务机关高级官员于上月签署了一份协议，各国间将自动交换税务信息，借此整治透过秘密银行账户的逃漏税行为。

葛利亚表示，尽管在打击个人逃漏税行为上有了很大进展，但企业避税现象仍需进一步整顿。

“那些跨国公司在做什么呢？他们并没有缴纳税金，因为他们利用我们80多年前创建法律时的漏洞来回避双重课税。我们需要改变这一现象。”(完) (编译 张明钧/张若琪/洪曦; 审校 李婷仪)
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