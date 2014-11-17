港报社评：占领宜依民意，藉禁制令退场--经济日报11月17日

警方今周将助禁制令执行，开通被占领道路，占领运动何去何从？按最新民调指，不论整体市民或占领支持者都认为占领应退场；惟香港实无赢家，尤其民调亦凸显港府未尽职份。

占领运动今周将进入关键时期，因不但警方最快于明天协助落实法庭禁制令，将旺角占领区清场，且法庭今天亦将审理金钟夏悫道的临时禁制令申请，当警方依令清场时，占领群众是坚守、接受被捕抑或退场？学联、学民、占中等五方平台已决定明晚开会商讨应对与部署。

据中大昨公布的最新民调显示，不但受访市民中，多达67.4%认为占领人士现应全面撤离；更值注意的是，只有仅13.9%认为不应撤离，此远少于调查显示的有33.9%市民支持占领运动，反映即使是支持占领的市民，亦只有少于一半认为不应撤离。

占领者固未能争取人大常委改变政改；泛民被边缘化；占领区小商户生意受损；一般市民交通不便；建制派进一步被年轻人离弃；警方公信力降；中央亦流失港人民心。

归根究柢，大部分市民认为香港值得有更为民主的特首与立法会普选，不认同的只是占领的手法。即使占领运动和平退场，争取民主的人心仍在，民怨仍未消减，港府作为执政者有需要负起责任，提出符合人大常委所定框架下，最民主的普选特首方案，否则社会撕裂难以弥补，各种抗争包括新的不合作运动仍会出现，港府管治与香港社会发展势更步步维艰。 (A11)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘