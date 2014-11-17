港报社评：保育古井沙中线并进，妥善规划列超支细节--明报11月17日

港铁沙中线土瓜湾站过去一年发掘出大批宋元遗蹟，包括方井、石砌墙基、房基以及河涌，轰动一时，被认为可能对香港地方志有着更多史料佐证及补充，证之香港早于宋元年间已有先民起居作息。如此重要的古物出土，应当细心发掘以及永久保存，可是遇上当代社会发展阶段几乎无一能免的＂发展vs.保育＂情境，如何两者并存、两者齐头并进，香港社会未来须就此讨论及建立共识，不仅有助于当下宋元古井的处理，更有助于通过设立相关模式，以资后用。

由于掘出宋元古物遗蹟，沙中线可能要修改甚至取消车站出口安排，后果是或会是超支数十亿元，工程完工日期也可能要延后一年。如今尚无最后定案，正安排古物谘询委员会实地视察，之后会制订全面而合适的保育及诠释方案。

香港的历史究竟真实情况如何，虽然清代康熙及嘉庆年间的《新安县志》有所阐述，但如果能够再在其上增补更多史料，必会令人喜见乐闻，因为这不但是香港历史的进一步解说，更能清晰勾勒香港与大陆的历史关系，即香港并非19 世纪才开埠，而是早于宋元年间九龙城一带已有人聚居。

现在讨论焦点，是我们是否愿意以超支数十亿元以及工程延工一年来作为保育古蹟的代价。我们认为，古蹟无价，无人能够计算宋元古井遗址的一井一木价值如何，不过是否因为古蹟出口重新设计便要超支数十亿元，这是全资兴建沙中线工程的特区政府务必仔细交代胪列的内容。

平情而论，从保存古蹟的完整来说，原址保留当然最好，也最能保育原来的风貌。不过，如果客观条件不许可，例如地质条件欠缺，或者社会普遍认为超支数十亿元耗费过高，到时应当如何处理，当局必须有第二套应对方案。若社会及古谘会有其他意见，也可公开讨论，起集思广益之效。

古蹟保育，于世界各地政府而言都列为重要项目，除了是对列祖先民的尊敬，更是教育的重要内容；若能提高到这个层次观之，就会了解，发掘及保育宋元古蹟在社会发展当中的优次位置。(A04)

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