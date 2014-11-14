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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 14:49 BJT

《汇市简讯》美元/日圆刷新七年高点，下周或进一步上行

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* 美元/日圆在东京午后盘中涨至116.29，刷新七年高点

* 与此同时，日经指数临近收盘冲高，该指数高开17,520.54点

* 17,500点是7月7日以来新高，该指数收报17,490.83点，涨98.04点，涨幅0.56%

* 若下周一公布的日本第三季GDP数据疲弱，美元/日圆或进一步上行

* 数据疲弱将确保消费税上调推迟，也许推迟18个月，至16年10月

* 首相安倍晋三周一也将在亚太经合组织(APEC)/东南亚国家联盟(ASEAN)/20国集团(G20)会议结束后回国，将宣布提前选举。(完)

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