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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 14:52 BJT

欧股业绩：空中客车九个月营业利润增加12%，并重申全年获利预估

路透巴黎11月14日 - 欧洲最大航太集团空中客车(Airbus,空中巴士) 周五公布九个月基本营业利润成长12%，由飞机制造及直升机部门领头带动。该公司并重申全年获利预估。

空客表示，未计入一次性项目的营业利润增加至26亿欧元(32.3亿美元，营收则是成长4%。

第三季营业利润增加14%至7.44亿欧元，营收持平。

路透调查显示，分析师此前平均预估空客第三季营业利润增加1.7%，营收下滑1.5%。

空客继续预计2014年营收和飞机交货稳定，而且营业利润率“温和”成长。

空客的美国竞争对手波音 上月公布季度获利增加18%，且调高全年核心获利预估。 (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
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