欧股业绩：空中客车九个月营业利润增加12%，并重申全年获利预估

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透巴黎11月14日 - 欧洲最大航太集团空中客车(Airbus,空中巴士) 周五公布九个月基本营业利润成长12%，由飞机制造及直升机部门领头带动。该公司并重申全年获利预估。
空客表示，未计入一次性项目的营业利润增加至26亿欧元(32.3亿美元，营收则是成长4%。
第三季营业利润增加14%至7.44亿欧元，营收持平。
路透调查显示，分析师此前平均预估空客第三季营业利润增加1.7%，营收下滑1.5%。
空客继续预计2014年营收和飞机交货稳定，而且营业利润率“温和”成长。
空客的美国竞争对手波音 上月公布季度获利增加18%，且调高全年核心获利预估。 (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。