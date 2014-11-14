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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 14:44 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，跌破重要水准1,100

路透首尔11月14日 - 韩元兑美元 周五下跌，跌破重要心理关卡1,100水准，尾随日圆兑美元 跌至七年低位的颓势。

韩元兑美元 收报1,100.5韩元，周四此间市场收报1,096.6。韩元兑美元周线跌近4%，为连续第三周下跌。(完)

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