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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 10:38 BJT

****《港报快速浏览》--11月17日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                        
 《香港报摘》--经济日报                                                    
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                            
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：学联与民为敌，岂能代表港人？--文汇报11月17日                    
 港报社评：保育古井沙中线并进，妥善规划列超支细节--明报11月17              
 日                                                            
 港报社评：占领宜依民意，藉禁制令退场--经济日报11月17日                    
 港报社评：中华强势复兴，要以俄为监--星岛日报11月17日                      
 港报社评：山不转路转路不转人转，莫把僵局拖成败局--信报11月17              
 日                                                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：南北水激浪，配额供求势失衡--信报11月17日                    
 港报财经评论：大市成交趋活，利港交所惠理--经济日报11月15日                
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                    
 台湾报摘                                                                    
    
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