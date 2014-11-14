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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 14:47 BJT

韩国股市：收盘下跌，三星SDS首日挂牌大涨后遭获利了结

路透首尔11月14日 - 韩国股市周五下跌，三星SDS 首日挂牌交易股价飙升，投资者锁定获利；同时，中国经济放缓的最新迹象令市场沮丧。

综合股价指数(KOSPI) 收跌0.78%，报1,945.14点。

韩国最大信息科技(IT)提供商三星SDS开盘报每股380,000韩元，为IPO价格190,000韩元的两倍。受获利了结打压，该股今日重挫13.8%，但仍较IPO价格高出逾70%。(完)
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