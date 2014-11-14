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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 14:55 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元多头占据上风

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* 美元/日圆涨0.43%，欧元/美元跌0.35%，澳元/美元跌0.40%，英镑/美元跌0.32%

* 日经指数涨0.56%，沪综指跌0.77%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.31%，美国10年期公债收益率(殖利率)2.3540%

* 法国经济第三季成长率0.3%

* 欧洲央行管委诺亚称，必要时购买政府公债“没有问题”

* 日本经济财政大臣甘利明说，首相安倍晋三不可能无限期推迟消费税上调计划。 (完)

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