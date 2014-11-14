《离岸人民币综述》沪港通不会引发离岸人民币“钱荒”，更难挑战港元地位

* 沪港通及期配套措施有望提升人民币离岸需求

* 短期冲击有限，料难引发离岸人民币资金成本激增

* 人民币存量在香港占比提升，港元并非主要代价

* 美元加息预期也会保证港元流动性相对平稳

作者 李然

路透北京11月14日 - 香港金管局如期宣布取消居民每日两万元人民币兑换上限，不但为下周开闸的沪港通再添助力，也势必提升人民币在离岸市场的整体需求。但短期进一步冲击离岸人民币资金成本、或影响中长期港元的地位的可能性不高。

市场人士认为，沪港通事实上在过去几个月中已经抬高了香港的人民币资金成本。A股估值偏低让市场判断通过沪港通“北上”的资金量会更多，已经影响其交易方向朝人民币流动性收紧变化，这使银行间CNH拆借利率自下半年来明显走高。

“银行间拆借利率还会不会再往上走？风险并不是很大，因为两地利差已经不是很大了。”汇丰环球研究高级外汇策略师王菊对路透说。

她分析称，离岸利率走高后贸易项下也会有人民币流出补充，加上通过人民币跨境融资和银行通过清算行存款等途径的资金回流也会减少，离岸流动性会取得新的稳定。

她认为，目前两地利差缩窄的过程在很大程度上已经实现了，这些事件并不会给市场带来致命性的打击，“当然这也是个新事物，所以第一天、第二天大家还是很有兴趣去观望海外流动性、包括CNH市场交易量的变化，这事实上也是一个测试。”

而人民币受到热捧，也引发香港民众对港元风光不再的担忧。香港明报近日社评写道，现在内地民众、业界不再追逐港元，一些食肆商铺即使接受，只是给予较低汇率；反而人民币在港，各方生意业界乐意接受，以往港元在内地的受欢迎景况，现今人民币在本港翻版上演。

香港财政司司长曾俊华随即回应这些担忧，称相信取消人民币兑换限制不会对港元地位产生很大影响，且现时人民币仍未可以自由兑换，这需要一些时间及过程。

分析人士称，虽然从长远看随着人民币国际化的推进、并最终实现完全可兑换，港元地位势必失去存在基础，但从经验来看人民币在港积累并非以港元为最大代价，加之美元加息预期影响下，抛售港元、美元的可能性更加有限。

王菊认为，沪港通开通之后，如果居民是用美金而不是用港元来换人民币，其实也没有太大差别，正如人民币在香港货币体系中的比重最近几年是在13%左右，还有上升趋势，但它取代的币种多是美元或者其他货币，港元占比大体持稳于50%左右。“就是说他们在增加人民币存款的同时，并可能减少对其他外币资产的需求，而不是港元。”

她并称，美国一轮一轮QE进来的时候，港元一直是在测试联系汇率的强方保证。美联储的量化宽松相比人民币对港元的影响也不会少，如果港币在那种情况下都没什么问题，那沪港通更不会什么问题。（完）

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 74,454.3 232

2. 渣打 47,421.0 153

3. 星展 24,453.4 68

4. 法巴 22,175.8 76

5. 中国银行 18,516.3 36

**本周市场动态**

--两位消息人士周一表示，中国央行已经决定将马来西亚人民币业务清算行资格，授予中国银行 吉隆坡分行，近期将宣布。

--中国大型投行--中金公司周二发布报告认为，沪港通启动后，香港离岸人民币可能会对在岸人民币出现阶段性的溢价，QFII/RQFII扩容步伐会加快，资本市场改革提速，MSCI指数体系纳入A股将水到渠成。

--中国建设银行（亚洲）周二定价四档不同年期离岸人民币债券，该债券在台湾发行，并将创下首批在台湾、香港、卢森堡三地同步挂牌交易的宝岛债纪录。该批债券发行总额达33亿人民币，若考量单次发行规模，亦是台湾宝岛债市场上路以来的最大规模。

--香港金融管理局（HKMA）周三称，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限。

--香港金融管理局周四晚间宣布，中国财政部将于下周四（20日）在香港发行120亿元人民币国债，其中90亿在中央结算系统面向机构投资者公开招标。 （完）