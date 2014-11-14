《RUSSELL专栏》供应下降给金价反弹带来一丝希望

**金矿产量开始下降**

更为重要的是，世界黄金协会的第三季报告显示，金矿产量也开始下滑，这可能是对金价回升最为利好的因素。

第三季金矿供应总量为797吨，持平于上年同期，但较第二季下滑1.8%。

该协会预计今年供应总量基本与去年一致，这实际上也利好金价，因为2011年止的十年黄金涨势，推动金矿近些年来不断扩张产能。

鉴于在目前的金价水平，建设新矿和相关加工设备在经济上并不划算，未来几年增加产能的可能性在很快消退。

黄金企业家联盟(Gold Industrialists Union)主席Sergei Kashuba在11月13日告诉路透，全球第四大黄金生产商--Polyus Gold 在俄罗斯的Natalka项目推迟，意味着该公司产量可能在未来三年下滑。

高成本生产商也可能被迫限制或闲置产能，尤其是因为金价或在未来一段时间都将保持疲弱。

巴克莱9月19日发布的研究报告显示，根据广义成本衡量，全球10%的黄金产量都是亏本生产。

该报告显示，按平均水平，成本最高的生产商位于秘鲁，随后是马里和南非。

虽然矿企将积极努力降低单位生产成本，但金价低于1,200美元的时间越长，就越有可能导致部分生产商被迫关闭或停止开采生产率较低的矿层。

让金矿进入养护阶段，相对于煤矿来说更方便、成本也更低，这意味着无利可图的供应离开市场的速度可能比煤炭市场的情况更快。