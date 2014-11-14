《RUSSELL专栏》供应下降给金价反弹带来一丝希望

国际油市：油价可能再次下挫，因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
**金矿产量开始下降**
更为重要的是，世界黄金协会的第三季报告显示，金矿产量也开始下滑，这可能是对金价回升最为利好的因素。
第三季金矿供应总量为797吨，持平于上年同期，但较第二季下滑1.8%。
该协会预计今年供应总量基本与去年一致，这实际上也利好金价，因为2011年止的十年黄金涨势，推动金矿近些年来不断扩张产能。
鉴于在目前的金价水平，建设新矿和相关加工设备在经济上并不划算，未来几年增加产能的可能性在很快消退。
黄金企业家联盟(Gold Industrialists Union)主席Sergei Kashuba在11月13日告诉路透，全球第四大黄金生产商--Polyus Gold 在俄罗斯的Natalka项目推迟，意味着该公司产量可能在未来三年下滑。
高成本生产商也可能被迫限制或闲置产能，尤其是因为金价或在未来一段时间都将保持疲弱。
巴克莱9月19日发布的研究报告显示，根据广义成本衡量，全球10%的黄金产量都是亏本生产。
该报告显示，按平均水平，成本最高的生产商位于秘鲁，随后是马里和南非。
虽然矿企将积极努力降低单位生产成本，但金价低于1,200美元的时间越长，就越有可能导致部分生产商被迫关闭或停止开采生产率较低的矿层。
让金矿进入养护阶段，相对于煤矿来说更方便、成本也更低，这意味着无利可图的供应离开市场的速度可能比煤炭市场的情况更快。
供应下降是一个缓慢发酵的议题，也就是说不会立即提振金价。但这确实是黄金为数不多的希望之一。(完) (译文审校 张涛)
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太