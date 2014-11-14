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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 16:26 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减65.5亿台币

路透台北11月14日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减65.5亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,849.9亿台币。上周存单发行余额净增352.9亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11/10 4,911.80 5,063.80* +152.00

11/11 1,837.50 1,840.00 +2.50

11/12 628.00 640.00 +12.00

11/13 7,192.80 6,958.80 -234.00

11/14 2,781.50 2,781.50 +2.00

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总计 17,351.60 17,284.10 -65.50

*含200亿两年期定存单

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11/10 16.00 7.00

11/11 17.00 8.00

11/12 15.00 6.00

11/13 17.00 7.00

11/14 16.00 7.00

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总计 81.00 35.00 (完) (记者 董永年;审校 高洁如)
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