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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 15:47 BJT

俄罗斯汇市：卢布兑美元盘初重挫逾2%，延续周四跌势

路透莫斯科11月14日 - 俄罗斯卢布兑美元周五盘初下跌超过2%，延续上日跌势；周四下跌与油价走低有关。

0725GMT，卢布 小幅回升，但兑美元仍下跌约1.7%至47.60卢布。(完)

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