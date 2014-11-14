台湾汇市：台币连四日收贬再创近四年低位，碎步跟进日韩竞贬行列

* 台币第四日收贬，周线收低0.16%

* 选前维稳至上，央行无意大举跟进竞贬赛局

* 下周关注日本GDP与美国FOMC政策会议纪录

* 实质交易暂估在30.600-30.750

路透台北11月14日 - 台币兑美元 周五再创近四年收盘低位。日圆、韩元兑美元继续走贬，台币实质价位开盘后即跟进，尾盘央行出手作价，令台币第四日收低。

台币周线收低0.16%，相较韩元兑美元0.7%跌幅显得轻微。交易员表示，除非外资转为反手汇出，否则光靠油款等美元买盘，实在难以大幅推低台币。下周首要关注周一日本第三季GDP数据公布后是否让消费税推迟上调；此外，也要留心周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布10月政策会议纪录引发的效应。

“(实质价位)从30.60-30.62到30.63-30.65，也算是小小进步。〞一位本地银行交易人士说。

他认为，最近外资还是持续流入，收敛了台币的贬值幅度，央行也没有积极跟进日、韩货币竞贬赛局的意愿，在此情形下，台币就只能缓步走低。

另一外商银行交易员指出，两周后台湾就要进行地方选举，倘若台币此时贬值幅度加大，造成进口物价上涨引发民怨，进而影响选情，相信是央行所不愿意看到的。

“你告诉我，他(央行)难道不想贬吗？但选前还是维稳至上吧。〞该交易员说。

交易员并预估，下周台币兑美元实质价位区间料在30.600-30.750。台币今日主要交易区间在30.634-30.652，上日交易区间在30.600-30.630。

今日台币兑美元收在30.766，再创近四年收盘新低，前波低位为2010年12月2日的30.788。

台湾将于29日进行地方公职人员选举(九合一选举)，届时将选出包括六个直辖市长等11,130位公职人员。此为台湾政治史上最大规模的地方选举，同时也具有2016年总统选举前哨战的重要意义。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度略为收敛；一个月远汇报价 尾盘在30.700/30.720左右，上日纽约盘收在30.610。

台湾股市周五以近平盘作收。外资及陆资在台股买超24.46亿台币，连续两个交易日买超共计63.07亿台币；上交易日为买超38.60亿台币。

随着日圆触及七年新低，韩元周五跌至近14个月低点，连续第三周录得跌幅，在亚洲新兴货币之中跌幅居前。

本/下周全球重要经济事件与数据包括：

11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、欧元区第三季GDP初值、德国及法国第三季GDP初值、美国圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易斯地区商会主办的金融论坛上，就美国经济与货币政策发表讲话。

11/17(一)：台湾央行公布10月底人民币业务数据、欧元区9月贸易收支、美国11月纽约联储制造业指数、美国10月工业生産和制造业産出、ECB总裁德拉吉参与欧洲议会经济暨货币事务委员会季度听证会、ECB执委莫尔许在一会议上致辞；

11/18(二)：中国10月70个大中城市房价月报、德国11月ZEW经济景气判断指数、美国10月PPI、全美11月住宅建筑商协会房屋市场指数、美国9月整体资本流动、韩国10月PPI、日本央行货币政策会议(至19日)

11/19(三)：美国10月房屋开工和建筑许可年率、日本10月进出口和贸易收支、美联邦公开市场委员会公布10月会议记录、ECB管委会和全行委员会议，无利率决定；

11/20(四)：日本11月制造业PMI初值、德国10月PPI、台湾主计总处公布10月外销订单、台湾央行公布第三季经常帐、德国11月制造业、服务业和综合PMI初值、欧元区11月制造、服务业和综合PMI初值、美国10月CPI、美国11月Markit制造业PMI初值、美国10月成屋销售、美国10月领先指标、欧元区11月消费者信心初值、美联储历史塔鲁洛发表演说、ECB执委莫尔许参加一场大学讨论会；

11/21(五)：美国11月堪萨斯联储制造业指数、法兰克福欧洲金融大会。欧洲央行总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼、德国财长朔伊布勒将出席会议。

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