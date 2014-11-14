重发 -全球金市：强势美元打压现货金下跌，周线料一个月来第三次收低

香港个股：浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份，成第一大股东
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
(重发以调整内文顺序)
路透11月14日 - 黄金周五下跌1%，并且可能周线收低，这将为四周里的第三次，因美元的坚挺和美国经济数据的强劲都削弱了黄金的避险魅力。
美元兑日圆周五升至七年新高，美元指数接近四年高点。
0708 GMT，现货金 跌0.9%，报每盎司1,151.50美元；盘中曾下跌1%，下探每盎司1,149.56美元，之后缩减部分跌幅。现货金本周下跌2%。
美国黄金期货 跌1%，现货银 和期银 跌幅超过2%。
“金价对美元/日圆走势做出反应。美元/日圆屡创新高，是最近两周影响金价走势的关键因素，”一名新加坡交易员表示。
金价未能有力弹离上周所及四年半低点1,131.85美元，因黄金上市交易基金持续减持。
美国周四公布的强劲数据也伤及黄金。上周美国初请失业金人数上升，但仍接近14年低位，暗示美国就业市场正迈向全面稳健的状况。
经济稳健或促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快加息，从而殃及不产生利息的黄金。
交易员还在密切关注第二大黄金消费国印度的情况，该国官员正在考虑限制黄金进口。
--------------------------0708 GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1151.5 -10.08 -0.873
现货银 15.28 -0.32 -2.05
现货铂金 1187.5 -4.21 -0.35
现货钯金 760.22 -5.76 -0.75
COMEX期金 1150.6 -10.9 -0.94
COMEX期银 15.285 -0.336 -2.15
汇率
欧元/美元 1.2433
美元指数 88.039 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王颖；审校 蔡美珍/张涛/张明钧)
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太