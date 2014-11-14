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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 15:47 BJT

重发 -全球金市：强势美元打压现货金下跌，周线料一个月来第三次收低

(重发以调整内文顺序)

路透11月14日 - 黄金周五下跌1%，并且可能周线收低，这将为四周里的第三次，因美元的坚挺和美国经济数据的强劲都削弱了黄金的避险魅力。

美元兑日圆周五升至七年新高，美元指数接近四年高点。

0708 GMT，现货金 跌0.9%，报每盎司1,151.50美元；盘中曾下跌1%，下探每盎司1,149.56美元，之后缩减部分跌幅。现货金本周下跌2%。

美国黄金期货 跌1%，现货银 和期银 跌幅超过2%。

“金价对美元/日圆走势做出反应。美元/日圆屡创新高，是最近两周影响金价走势的关键因素，”一名新加坡交易员表示。

金价未能有力弹离上周所及四年半低点1,131.85美元，因黄金上市交易基金持续减持。

美国周四公布的强劲数据也伤及黄金。上周美国初请失业金人数上升，但仍接近14年低位，暗示美国就业市场正迈向全面稳健的状况。

经济稳健或促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快加息，从而殃及不产生利息的黄金。

交易员还在密切关注第二大黄金消费国印度的情况，该国官员正在考虑限制黄金进口。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1151.5 -10.08 -0.873

现货银 15.28 -0.32 -2.05

现货铂金 1187.5 -4.21 -0.35

现货钯金 760.22 -5.76 -0.75

COMEX期金 1150.6 -10.9 -0.94

COMEX期银 15.285 -0.336 -2.15

汇率

欧元/美元 1.2433

美元指数 88.039 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王颖；审校 蔡美珍/张涛/张明钧)
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