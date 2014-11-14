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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 15:29 BJT

日股业绩：瑞穗金融集团上半财年获利同比下降17%，但降幅略低于预期

路透东京11月14日 - 日本资产规模第二大银行--瑞穗金融集团 周五宣布，上半财年获利降幅略低于年初预期，受助于市场部门强劲表现和信贷成本下降。

该行称，4-9月净利为3,552.9亿日圆(31亿美元)，较上年同期下跌17%，但好于该公司自己预估的2,500亿日圆。

日本大型银行在上年获利创下纪录后，都预计今年获利下降，因为“安倍经济学”对股市的提振作用消退，而且国内贷款需求仍然低迷。

不过银行的股市和债市交易部门获利依旧强劲，坏账成本也因破产案减少而保持低位。

瑞穗仍维持本财年净利预估在5,500亿日圆，同比下降20%。汤森路透对17位分析师的调查预估均值为5,805亿日圆。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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